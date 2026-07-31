¿Dónde ver flamencos en Campeche? Los mejores lugares y cómo avistarlos sin molestarlos

Los flamencos rosados no son exclusivos de Yucatán. Aunque Celestún y Río Lagartos concentran gran parte de la atención turística, la costa campechana también forma parte de los humedales utilizados por esta especie para alimentarse, descansar y desplazarse por la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Flamencos convierten Isla Arena en atractivo natural del norte de Campeche

En Campeche, los sitios con mayor presencia histórica se localizan en Isla Arena y la Reserva de la Biosfera Los Petenes. No obstante, durante 2024 también se documentaron avistamientos en los humedales de Villamar, Champotón, así como el paso de una parvada frente al muelle de la Administración Portuaria Integral, en el malecón de la capital.

Isla Arena, el principal punto para buscar flamencos

Ubicada en el municipio de Calkiní, Isla Arena es uno de los sitios más accesibles para quienes desean observar flamencos desde el territorio campechano. La comunidad se encuentra dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, área natural protegida que se extiende entre Yucatán y Campeche.

Desde Isla Arena pueden realizarse recorridos por canales, esteros y zonas de manglar donde habitan distintas aves acuáticas. La recomendación es preguntar previamente a los prestadores de servicios locales si han registrado parvadas recientemente, pues los flamencos se desplazan constantemente y no permanecen siempre en el mismo sitio.

La Conanp identifica a Ría Celestún como un lugar clave para el descanso, alimentación y concentración del flamenco del Caribe o flamenco rosado, cuyo nombre científico es Phoenicopterus ruber.

Isla Arena, en Calkiní, es el sitio más accesible en el estado para realizar tours de avistamiento.

Los Petenes, refugio natural del flamenco rosado

La Reserva de la Biosfera Los Petenes se extiende por la costa de los municipios de Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní. Sus manglares, lagunas, pastos marinos y terrenos inundables ofrecen alimento y refugio para numerosas especies de aves.

Documentos de la Conanp señalan que los flamencos llegan a Los Petenes principalmente durante los meses de nortes y sequía para alimentarse. Históricamente se han registrado grandes concentraciones que se desplazan entre esta reserva y Ría Celestún.

Sin embargo, Los Petenes no debe entenderse como un solo mirador turístico. Se trata de una extensa área natural protegida y muchas de sus zonas únicamente pueden recorrerse con personas que conozcan los canales y los accesos permitidos.

¿También hay flamencos en Champotón?

Sí, existen registros documentados. El 4 de noviembre de 2024 se reportaron varios avistamientos de grupos de flamencos en una zona de humedales localizada en las costas de Villamar, Champotón. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron interés entre habitantes y visitantes.

Noticia Destacada Avistan flamencos en costas de Champotón

El registro demuestra que los flamencos pueden desplazarse hacia el litoral de Champotón cuando encuentran humedales con condiciones apropiadas para descansar o alimentarse. No obstante, no se ha establecido que exista ahí una colonia permanente, por lo que Villamar debe manejarse como un sitio de avistamiento ocasional, no como una atracción garantizada.

Quienes visiten esta parte del municipio pueden observar los humedales desde puntos seguros y preguntar a pescadores o habitantes si se han registrado aves recientemente. No se recomienda ingresar por cuenta propia a terrenos inundables ni acercarse demasiado a las parvadas.

Flamencos también sorprendieron en la capital campechana

Días después del registro de Champotón, el 17 de noviembre de 2024, una parvada fue observada volando frente al muelle de la API, en el malecón de la ciudad de San Francisco de Campeche. El hecho llamó la atención porque estas aves no suelen concentrarse habitualmente en esa zona urbana.

Noticia Destacada Flamencos regalan hermoso atardecer en Campeche

Este tipo de encuentros confirma que los flamencos pueden recorrer distintos puntos del litoral estatal, aunque su aparición en la capital o en Champotón depende de sus desplazamientos naturales y no puede predecirse con exactitud.

¿Cuál es la mejor temporada para ver flamencos?

La mayor concentración de flamencos en el occidente de la Península suele presentarse durante el invierno y la temporada de nortes, cuando las aves se reúnen entre Ría Celestún, Los Petenes y la Reserva Estatal El Palmar. Conforme se aproxima el verano, una parte importante se desplaza hacia Ría Lagartos y Yum Balam, relacionada con su ciclo reproductivo.

Por ello, tomando en cuenta que actualmente es finales de julio, todavía pueden presentarse ejemplares en Campeche, pero los grupos podrían ser pequeños, encontrarse dispersos o no aparecer durante el recorrido.

Las posibilidades suelen mejorar entre finales de otoño, invierno y los primeros meses de la temporada seca, aunque las condiciones del agua y la disponibilidad de alimento pueden modificar su ubicación.

¿Cómo avistarlos sin molestarlos?

La mejor opción es realizar el recorrido con guías locales, utilizar binoculares o cámaras con lente de largo alcance y mantener una distancia prudente.

La mejor época de observación en Campeche abarca de finales de otoño a los primeros meses de primavera.

También se debe evitar perseguir a las aves con lanchas, hacer ruido para que levanten el vuelo, intentar alimentarlas o dejar basura en los humedales. La Conanp recomienda cuidar la flora y fauna, respetar las zonas de uso público y retirar todos los residuos generados durante la visita.

Si las aves comienzan a caminar rápidamente para alejarse o levantan el vuelo ante la presencia de los visitantes, es necesario aumentar la distancia.

Los lugares de Campeche donde pueden aparecer

Para aumentar las probabilidades de observación, la mejor opción continúa siendo Isla Arena, con recorridos hacia los humedales de Ría Celestún y Los Petenes.

Noticia Destacada El rey de la selva maya: Captan a majestuoso jaguar caminando tranquilamente en Calakmul

Villamar, Champotón, representa una alternativa interesante por los registros de 2024, pero su presencia es ocasional. Lo mismo ocurre con el malecón de la capital, donde el avistamiento fue extraordinario y no habitual.

Al tratarse de animales en libertad, ningún recorrido puede garantizar el encuentro. Su presencia depende de la época del año, el nivel del agua, el alimento disponible y sus movimientos naturales por los humedales peninsulares.

JGH