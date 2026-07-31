Bolsa de trabajo con Inapam: ¿Cómo solicitar empleo si eres adulto mayor de 60 a 65 años?

Si eres un adulto mayor o conoces a alguno con ganas de trabajar, aquí te contamos cómo pueden lograrlo a través de un programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

El Servicio de Vinculación Productiva es la opción que ofrece el INAPAM a los adultos mayores para integrarse a la actividad productiva o seguir realizando ésta, para impulsar su inclusión social y económica.

"El INAPAM reconoce la experiencia y capacidades que tienen las Personas Adultas Mayores y así contribuye a evitar la discriminación por edad y a mejorar su calidad de vida, al promover el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, y un empleo formal para que mantengan una vida activa, independiente y con ingresos propios", explica el Instituto en su sitio oficial.

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El Servicio de Vinculación Productiva contempla dos modalidades:

1. Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía: Actividad realizada de manera voluntaria por las Personas Adultas Mayores, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio, por la cual reciben una retribución económica voluntaria por parte de las personas usuarias.

2. Empleo formal: Permite a las Personas Adultas Mayores continuar o incorporarse al mercado laboral, percibiendo una remuneración económica y prestaciones de ley.

"El INAPAM impulsa la incorporación laboral de las Personas Adultas Mayores, a través de la sensibilización e invitación a empresas privadas y públicas, que promuevan prácticas incluyentes y de responsabilidad social".

"Es importante mencionar que dichas empresas son las responsables de la contratación, así como de otorgar las prestaciones conforme a la ley", detalla el INAPAM.

Es importante señalar que, el Servicio de Vinculación Productiva es sin costo y presencial. Es necesario cubrir los siguientes requisitos del INAPAM y presentarse en alguno de los módulos.

-Credencial INAPAM

-CURP