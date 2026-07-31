Se cae propuesta de Gianni Infnatino: el FIFA Foward Enterprise queda ¡CANCELADO!

Luego de los distintos puntos de vista en las federaciones del fútbol internacional, y que más allá de un sano debate, generaron un rompimiento, divisiones y polémica en el futuro de la Copa Mundial, el Proyecto FIFA Foward Enterprise queda cancelado. Así lo anunció la misma FIFA este viernes 31 de agosto de 2026, a través de un comunicado.

Cabe señalar que desde su presentación, por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el proyecto no fue bien recibido y fue la UEFA quien de inmediato le cerró la puerta, incluso amenazó con boicotear el Mundial del 2030 sin participar en ningún clasificatorio organizado por el rector del fútbol.

La Concacaf también mostró su postura en contra del FIFA Foward Enterprise, asegurando que no podían ir en contra de los valores del fútbol. La Conmebol si bien no la rechazó, tampoco la aceptó del todo y había solicitado más información para seguir analizando las dimensiones.

Noticia Destacada ¿Qué es el proyecto FIFA Forward Enterprise que propone Gianni Infantino y por qué genera polémica?

Aquí el comunicado íntegro:

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para seguir fortaleciendo a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y a nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde más se necesita apoyo. Y, tal como dijimos desde el principio, la intención era llevarlo a cabo únicamente si contaba con el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, con el Consejo de la FIFA, con las confederaciones y con las demás partes interesadas.

Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente.

Nuestro propósito siempre ha sido —y seguirá siendo— unir y mejorar.

En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante.

De cara al futuro, mi intención es volver a reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, guiados por el interés común en nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo"

Será en las próximas horas que las diferentes federaciones, principalmente la UEFA que ya tenía un plan B, emitan nuevamente su postura sobre el máximo rector del fútbol internacional.