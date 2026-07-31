El rey de la selva maya: Captan a majestuoso jaguar caminando tranquilamente en Calakmul

Un imponente jaguar fue captado caminando con total tranquilidad por un camino de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en un avistamiento que volvió a demostrar la riqueza natural del sur de Campeche y que ocurre días después de que otro ejemplar fuera reportado entre los árboles del fraccionamiento Los Álamos, en la capital del estado.

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El video fue compartido por guías locales dedicados al turismo de naturaleza, quienes señalaron que observar a un jaguar en libertad ya es un hecho extraordinario, pero lograr grabarlo resulta todavía más difícil debido a que normalmente estos felinos detectan la presencia humana, se internan rápidamente en la selva o aprovechan su pelaje para camuflarse entre la vegetación.

“Es difícil ver un jaguar en su hábitat natural y más poder grabarlo; regularmente corre y se camufla en la selva”, explican los guías, quienes invitan a recorrer la Reserva de la Biosfera de Calakmul, considerada una de las áreas naturales protegidas más importantes del país, con más de un millón de hectáreas de selva tropical conservada.

Los prestadores de servicios turísticos destacaron que cada fotografía o video obtenido representa un registro de gran valor para documentar la presencia de la especie, ya que complementa el monitoreo que realizan investigadores mediante cámaras trampa y otros métodos científicos para conocer la distribución del felino en la selva maya.

¿Por qué cada vez se reportan más avistamientos?

Aunque en los últimos meses los registros parecen multiplicarse, especialistas señalan que esto no necesariamente significa que haya más jaguares desplazándose fuera de su hábitat. Uno de los principales factores es que actualmente existen más personas recorriendo la selva y más teléfonos celulares y cámaras disponibles para documentar encuentros que antes pasaban inadvertidos.

En Calakmul, además, los recorridos turísticos transitan por caminos que forman parte del territorio natural del jaguar. Durante ciertas horas del día, especialmente al amanecer y al atardecer, es posible coincidir con alguno de estos ejemplares mientras se desplazan entre diferentes zonas de la reserva.

Otro elemento importante es que Campeche concentra una de las poblaciones de jaguar más importantes de México. El más reciente censo nacional confirmó un incremento de la especie y señaló que el Gran Calakmul continúa siendo el principal refugio del felino en el país, además de su presencia en regiones como Laguna de Términos, Candelaria, Palizada y la Reserva de la Biosfera Los Petenes.

Del corazón de la selva a la ciudad

El nuevo video cobra mayor relevancia porque ocurre poco después del avistamiento de un jaguar entre los árboles del fraccionamiento Los Álamos, en la ciudad de Campeche, hecho que generó preocupación entre vecinos y movilizó la atención de las autoridades ambientales. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni incidentes relacionados con ese ejemplar.

Mientras aquel caso sorprendió por registrarse en una zona urbana, las imágenes captadas en Calakmul muestran al felino en el entorno donde naturalmente desarrolla su comportamiento: la selva tropical.

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Para los guías locales, encuentros como este representan una oportunidad para impulsar el turismo de naturaleza y, al mismo tiempo, reforzar el mensaje de que el jaguar debe ser observado siempre a distancia, sin intentar acercarse ni alterar su comportamiento, ya que se trata de una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas de la selva maya.

JGH