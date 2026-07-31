Niños de Dzitbalché despiden cursos de verano con cantos y adivinanzas en lengua maya

Con divertidos juegos de adivinanzas, dinámicas y canciones en lengua maya, decenas de niñas y niños participaron en el cierre de los talleres de la Escuela de Verano impartidos en la Casa de Cultura de este municipio, donde se presentaron muestras de danza, música, pintura y manualidades ante la presencia de autoridades locales y padres de familia.

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Las actividades dieron inicio en punto de las 10:00 horas con la participación de más de 50 pequeños, quienes durante varias semanas formaron parte de los distintos talleres ofertados con el objetivo de fomentar el talento artístico y preservar la identidad cultural en el municipio.

Uno de los espacios que mayor interés despertó fue el taller de Lengua Maya, impartido para contribuir al rescate y preservación de esta herencia ancestral entre las nuevas generaciones. Durante la clausura, los alumnos más destacados entonaron un canto dedicado a la fauna regional e interactuaron con el público mediante adivinanzas, arrancando los aplausos de los asistentes.

Asimismo, los asistentes realizaron un recorrido por la Sala de los Cantares, donde se expusieron trabajos de pintura y manualidades alusivos a la cultura local y al contexto del Mundial de Fútbol.

Con estas presentaciones concluyeron oficialmente los talleres de verano en Dzitbalché, dejando una experiencia positiva para los más de 50 participantes, quienes fortalecieron sus habilidades artísticas y su apego a las raíces de la región.

JGH