¡Regalo de la naturaleza! Flamencos engalanan la entrada de Isla Arena y cautivan a turistas

Gran cantidad de flamencos adornan la entrada a la comunidad de Isla Arena, donde los visitantes que lleguen en esta temporada vacacional tendrán la oportunidad de disfrutar de este maravilloso paisaje que ofrece la madre naturaleza en su visita a esta comunidad, donde estas aves incluso posan para las fotos, por lo que los pobladores de esta comunidad piden a los visitantes sean respetuosos con estas aves para evitar que estas emigren para otras zonas.

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Esta manada de flamencos se encuentra a escasos 2 kilómetros antes de llegar a la comunidad de Isla Arena, donde se hallan dentro de un lago disfrutando de sus alimentos, por lo que al pasar por la zona pueden detenerse en los acotamientos para poder tomar algunas fotos de estas aves rosas que adornan el paisaje de esta zona de manglares verdes, por lo que habitantes de Isla Arena señalaron que este fenómeno representa una excelente oportunidad para promover el turismo ecológico, al tiempo que invitaron a quienes acudan a disfrutar del paisaje a actuar con responsabilidad y respeto hacia estas aves, evitando hacer ruido excesivo o intentar acercarse demasiado para no alterar su comportamiento.

Exhortan a evitar ruidos y acercamientos excesivos. / Erik Caamal

Los pobladores destacaron que la conservación de los flamencos depende en gran medida del comportamiento de los visitantes, por lo que exhortaron a cuidar este valioso patrimonio natural para que las aves continúen llegando cada año y permanezcan en la zona sin ser perturbadas por quienes transitan por la carretera y pueden detenerse con precaución sobre los acotamientos habilitados para admirar y capturar fotografías del impresionante paisaje, siempre respetando las normas de seguridad vial y evitando invadir el hábitat de estas especies.

La presencia de los flamencos convierte a Isla Arena en uno de los destinos más atractivos del norte de Campeche durante las vacaciones, ofreciendo a las familias una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza y recordando la importancia de proteger la riqueza ambiental que distingue a esta región del Camino Real, como es la comunidad de Isla Arena, donde no siempre se pueden observar este tipo de aves por esta zona, sin embargo, durante el trayecto hacia la ínsula, si el visitante tiene suerte, se pueden topar con otras especies como son los gavilanes, halcones, garzas blancas, entre otras especies de aves.

JGH