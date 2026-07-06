Camioneta de Tabasco desata fuerte operativo policial en Dzitbalché al evadir arco de seguridad

Tras pasarse el arco de seguridad a la altura de Kobén, fue reportada una camioneta Ford con placas de circulación VL-5323-C, reporte que originó la movilización policiaca del Camino Real donde se instalaron filtros para dar con la unidad, por lo que en el retén de Dzitbalché los elementos policiacos a cargo del comandante Ángel Moo dieron con el vehículo, el cual fue cateado junto con sus cuatro tripulantes, tres féminas y el conductor, con quienes al final se esclarecieron los malos entendidos y continuaron con su viaje.

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El filtro policiaco se ubicó en el kilómetro 80 de la carretera federal Campeche Mérida, a la altura del barrio de San Juan en el municipio de Dzitbalché, donde rápidamente se instaló el operativo para la detención de la unidad reportada, la cual se voló el filtro de seguridad de Kobén, por lo que al marcarle el alto se detuvieron y orillaron para la inspección de la unidad con el reporte del C5, por lo que los elementos procedieron conforme a protocolo.

Al lugar se ubicaron tres unidades de la policía municipal y estatal, quienes realizaron las revisiones correspondientes tanto en la unidad como en los tripulantes que viajaban en la Ford Ranger blanca, de la cual esculcaron todo el equipaje de la parte de atrás que contenía pura ropa de marca que llevaban los tripulantes de esta unidad, a quienes uno por uno les fueron revisando sus pertenencias para ver si no transportaban sustancias nocivas para la salud.

Por fortuna todo se esclareció e incluso la unidad que venía procedente de Tabasco estaba limpia en la plataforma vehicular, por lo que fue liberada después de casi 45 minutos de estar retenida en medio de la carretera federal donde fueron interceptados. Cabe señalar que a pocos kilómetros igual se encontraba el filtro de la policía municipal de Calkiní, quienes también esperaban que pasara esta unidad reportada.