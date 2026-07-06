Cae hombre con presuntas sustancias ilícitas en operativo policial en Ciudad del Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva luego de que presuntamente le fueran encontradas diversas sustancias ilícitas entre sus pertenencias durante una inspección preventiva realizada la tarde de este lunes en calles de la colonia Caleta, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Malecón de la Caleta, a la altura de la calle 38, donde los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a un hombre y una mujer caminando con dirección hacia la zona de la Caleta. De acuerdo con la información recabada, ambos mostraron una actitud inusual y aparente nerviosismo al percatarse de la presencia de las patrullas, situación que llamó la atención de los uniformados.

Ante dicha conducta, los elementos policiacos les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación. Durante la inspección, presuntamente localizaron entre las pertenencias del masculino envoltorios que contenían sustancias ilícitas de dos tipos diferentes, las cuales, según los primeros reportes, serían para consumo personal.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. / Israel Lozano

Tras el hallazgo, el hombre fue asegurado en el lugar, informado sobre sus derechos y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

En tanto, la mujer que lo acompañaba fue revisada por los oficiales sin que se le encontrara algún objeto o sustancia ilegal, por lo que se le permitió retirarse y continuar con su camino al no existir elementos para su detención.

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Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito que se mantienen en distintos sectores de Ciudad del Carmen, con el objetivo de detectar conductas ilícitas y fortalecer la seguridad en la población.

Asimismo, recordaron que toda persona detenida se presume inocente hasta que una autoridad competente determine lo contrario mediante el debido proceso legal.

JGH