¡Estalla La Montaña! Retienen a empleados y camionetas de la CFE por apagones en Hopelchén

Hartos del pésimo servicio que les presta la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el cual los ha dejado en los últimos días sin energía eléctrica y con fallas intermitentes, agentes y comisarios municipales de varias comunidades de la región de La Montaña retuvieron este lunes a un empleado y una camioneta de esa empresa, y también pobladores de Xmejía hicieron lo propio, a manera de presión para que esas anomalías en el servicio sean subsanadas.

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De acuerdo a información recabada en ambas comunidades, alrededor del mediodía, agentes y comisarios municipales que integran la Junta Municipal de Ukum retuvieron a un empleado de la CFE cuando circulaba a bordo de una camioneta propiedad de esa empresa realizando tomas de lectura en los medidores de las viviendas para que esa empresa facture el próximo recibo de cobro a los usuarios.

Esa situación molestó a los pobladores, quienes lo retuvieron al igual que autoridades de varias comunidades que llegaron a Ukum como cabecera de Junta a exigir al edil Marcelo Chan Euán tomar cartas ya sobre ese problema social. El empleado fue llevado a las oficinas del presidente de la Junta Municipal, Marcelo Chan Euán, y le han dado agua, comida y se le ha permitido hacer llamadas telefónicas.

Las autoridades están inconformes porque las comunidades de esa jurisdicción ubicadas en la región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, constantemente se quedan sin energía eléctrica y esos bajones afectan las bombas de agua, las carpinterías y comercios locales sufren pérdidas, además de que los medicamentos que requieren de refrigeración se echan a perder.

También aseguraron dos camionetas de la empresa.

Las autoridades comunitarias exigen a la CFE que cumpla su promesa de sacar el tendido eléctrico a orilla de carretera, ya que esta promesa tiene años y hasta la fecha no se ha cumplido en el tramo de 10 kilómetros de Chunchintok a Ukum, pues a principios de este año se iniciaron los trabajos y se paralizaron a las dos semanas.

Además, piden cambiar todas las cablerías ya que están viejas por los años de uso, desde Dzibalchén hasta Pach Uitz, Xkanhá y Chun Ek, exigen limpiar todo el derecho de vía de los cables, construir una subestación en la zona de La Montaña y cambiar todos los transformadores que están obsoletos.

Las autoridades inconformes elaboraron un escrito firmado por los representantes de las comunidades de Ukum, Xmejía, Xmabén, Pach Uitz, Xkanhá y Nuevo Chanyaxché, respectivamente, faltando las autoridades de Chun Ek, Chanchén, Chunchintok y Cancabchén, que no subieron a Ukum para estar presentes debido a la distancia.

Exigen solución a los constantes apagones. / Especial

Alrededor de las 15:00 horas, empezó a llegar la gente al palacio de la Junta Municipal de Ukum en donde está retenido el empleado de la CFE luego de que en redes sociales empezaron a convocar a la población, y hasta las 16:00 horas, no había hecho acto de presencia ningún directivo de esa empresa para dialogar con agentes y comisarios municipales de varias comunidades.

Se destaca que la gente que estuvo llegando a la sede de la Junta Municipal son tanto del poblado de Ukum, que es cabecera de Junta, como de las comunidades vecinas, y trascendió que no dejarán libre al empleado ni la camioneta de la CFE hasta que haya un compromiso de atender de forma definitiva ese problema en esa zona del sur del municipio de Hopelchén.

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Alrededor de las 16:00 horas, pobladores de la comunidad de Xmejía, siempre en la región de La Montaña, también retuvieron a un trabajador y camioneta de la CFE que pretendía tomar lectura a los medidores para una próxima elaboración de recibo por consumo de energía eléctrica, y como los pobladores ya sabían que en Ukum ya habían retenido a un trabajador, hicieron lo propio.

No queremos más escritos ni promesas de la CFE, sino acciones de inmediato que resuelvan el problema de raíz, expusieron los pobladores de Xmejía. Por otro lado, se destaca que hasta las 17:00 horas no habían llegado a La Montaña directivos de la paraestatal.

JGH