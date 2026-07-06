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Camión choca contra remolque con maquinaria dentro de una gasolinera en Champotón

Un camión de una empresa particular chocó contra un remolque que transportaba maquinaria pesada dentro de una gasolinera, en la entrada de Champotón. No hubo lesionados.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

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Camión impacta remolque que transportaba maquinaria en la entrada de Champotón
Camión impacta remolque que transportaba maquinaria en la entrada de Champotón / Por Esto!

Un camión de una empresa particular se impactó contra un remolque que transportaba una maquinaria de construcción cuando ambas unidades se encontraban al interior de una gasolinería en Champotón.

Una camioneta Ford Ranger blanca evadió el arco de seguridad ubicado en el poblado de Kobén.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la tarde de este lunes, alrededor de las 17:00 horas, a la entrada de Champotón, viniendo de la carretera Escárcega Champotón, a la altura de la glorieta Colosio.

El despistado chofer al parecer realizó una maniobra dentro del área de la gasolinera, sin embargo, no midió bien su distancia y terminó por impactarse contra el remolque que transportaba una maquinaria pesada.

Se desconoce si al sitio arribaron los elementos de la Policía Municipal de Champotón.

JGH

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