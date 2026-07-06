Camión choca contra remolque con maquinaria dentro de una gasolinera en Champotón

Un camión de una empresa particular se impactó contra un remolque que transportaba una maquinaria de construcción cuando ambas unidades se encontraban al interior de una gasolinería en Champotón.

Noticia Destacada Camioneta de Tabasco desata fuerte operativo policial en Dzitbalché al evadir arco de seguridad

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la tarde de este lunes, alrededor de las 17:00 horas, a la entrada de Champotón, viniendo de la carretera Escárcega Champotón, a la altura de la glorieta Colosio.

El despistado chofer al parecer realizó una maniobra dentro del área de la gasolinera, sin embargo, no midió bien su distancia y terminó por impactarse contra el remolque que transportaba una maquinaria pesada.

Se desconoce si al sitio arribaron los elementos de la Policía Municipal de Champotón.

JGH