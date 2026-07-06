Maestro Shifu pierde dos millones de pesos tras apostar por México ante Inglaterra

El influencer Adriano Zendejas, conocido popularmente en redes sociales como Maestro Shifu; reveló que hizo una millonaria apuesta a favor de la Selección Mexicana que se enfrentó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo; la derrota de México dejó al también actor con una fuerte pérdida.

El creador de contenido reveló en sus redes sociales que apostó 2 millones de pesos a favor de México. Sin embargo, la derrota del Tri dejó al influencer con una fuerte pérdida monetaria y generó sorpresa entre sus seguidores que rápidamente reaccionaron a la apuesta realizada por Zendejas.

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¿Cuánto dinero perdió el Maestro Shifu tras apostar por México?

El influencer comentó a través de sus historias de Instagram que perdió 2 millones 180 mil pesos tras apostar a favor del triunfo del conjunto azteca. El influencer se mostró confiado antes del encuentro e incluso llegó a compartir que, en caso de que México resultara victorioso, su ganancia estimada habría sido de casi 6.5 millones de pesos.

Con el silbatazo final que confirmó la eliminación de México, Adriano Zendejas reapareció visiblemente decepcionado, pero tratando de tomar la situación con humor ante sus seguidores. "Se perdió, dos melones menos" reconoció en sus plataformas digitales, aceptando que el riesgo es parte de los pronósticos deportivos.

Maestro Shifu perdió dos millones de pesos. / Instagram: adrianozendejas32

La noticia de su perdida se viralizó de inmediato, desatando una oleada de memes y comentarios entre usuarios que lamentaron su mala fortuna y otros que bromearon asegurando que confiar en la Selección Mexicana en este Mundial 2026 terminó saliendo sumamente caro.

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