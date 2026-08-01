Campeche: Choque frontal en avenida Costera deja un muerto y cinco lesionados

Una persona fallecida, una bebé, un hombre de 35 años, dos mujeres —una de ellas en estado de gravedad— y otro lesionado fue el saldo de un fuerte choque frontal registrado sobre la avenida Costera, luego de que una camioneta invadiera el carril contrario tras perder el control.

Los hechos ocurrieron a la altura del poblado de Imí, donde el conductor de una camioneta presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Al perder el control de la unidad, se montó sobre el camellón central e invadió el carril contrario, impactándose de frente contra un vehículo compacto.

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Como consecuencia del fuerte impacto, una bebé, un sujeto de 35 años, una mujer, otra con lesiones de gravedad y otro hombre resultaron heridos, mientras que el conductor del automóvil compacto perdió la vida en el lugar.

Paramédicos del sector salud, Bomberos y Cruz Roja brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a hospitales, en tanto elementos policiacos acordonaron la zona para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.