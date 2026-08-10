Christian Nodal enfrenta plazo del IMPI para conservar la marca “El Forajido”

Todo parece indicar que Nodal estará pasando por momentos muy tensos, pues ahora se ha dado a conocer que solo tiene 21 días para responder ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y defender su derecho a usar “El Forajido” como nueva marca, de lo contrario el proceso que ha comenzado va a quedar cancelado.

Se notificó que se encontraron tres antecedentes registrados con denominaciones similares, todos vigentes, por lo que se ha fijado hasta el mes de septiembre para que el cantante pueda presentar argumentos y pruebas para poder usar la marca.

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Esto ha pasado Christian Nodal con el registro de su marca

Cabe mencionar que Nodal está tratando de crear su propia marca, pues el registro fue presentado el 22 de abril de 2026, donde hace la solicitud para servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, pero también presentó otras siete solicitudes relacionadas con el mismo nombre, donde entran conciertos, grabación y difusión de música, venta de boletos, publicidad, ropa, productos impresos y telecomunicaciones.

Todo esto comenzó, cuando se dio a conocer que Christian Nodal no es dueño de su propio nombre artístico, ya que, fue registrada en 2016 ante el IMPI por su padre, Jaime González, a través de la empresa JG Music, cuando el sonorense era menor de edad.

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En enero del 2026, el papá del cantante renovó por 10 años más, pero sin decirle nada al cantante. Pero eso no fue todo, ya que hay una constancia del INDAUTOR, se ha revelado que la reserva de derechos de “Christian Nodal” también aparecía a nombre de Jaime González como titular al 100%

Por tal razón, ahora busca que “El Forajido” sea completamente suyo, en 2022 lanzó Forajido EP 1 y en 2023, Forajido EP 2. Ahora solo queda esperar para que se realice el trámite correspondiente.

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