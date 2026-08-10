Conmebol suspende partidos de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras el terremoto

Los dos partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados para esta semana en Colombia fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió al país el lunes, anunció la Conmebol.

El sismo de magnitud 7.4 tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.

La decisión de suspensión afecta el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Libertadores, prevista para el martes en Ibagué. También impacta la disputa entre Independiente Santa Fe y River Plate por la Sudamericana, el miércoles en Bogotá, una contienda clave para el equipo argentino, sumido en la peor crisis de resultados de su historia.

"En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos", indicó la Conmebol en un comunicado. "Más información sobre la reprogramación será remitida próximamente", agregó.

Las dos llaves celebrarán sus partidos de vuelta, en principio, la próxima semana en Quito y Buenos Aires, respectivamente.

La medida de la Conmebol se suma al aplazamiento de los cotejos de la primera y segunda división colombianas. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) pospuso todos los partidos para una fecha por definir, "tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto".

Los encuentros suspendidos, tres de la élite y seis de segunda, eran los que faltaban para completar la cuarta jornada de ambos torneos. La quinta fecha, programada para el fin de semana, sigue en pie pero su realización dependerá de la evaluación diaria.

"En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan", dijo la Dimayor en un comunicado.