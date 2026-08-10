Vecinos de colonias irregulares de Cancún buscan ganarse confianza de la Policía y que tenga mayor presencia

Hasta 80 elementos de la policía municipal, con 10 patrullas y una unidad médica recorrieron las colonias Valle Verde, Avante y Tres Reyes donde este lunes realizaron labores de presencia de proximidad para tener un mayor contacto con los vecinos de estas colonias, que conozcan el trabajo de la policía y denuncien cualquier ilícito, problema o situaciones que padezcan.

Vecinas como Ermita, quien vive en la segunda sección de Tres Reyes, menciona que en este punto de la colonia hay más problemas graves, especialmente en las noches, cuando se escuchan presuntas detonaciones de arma de fuego, se dice de boca en boca que hay nuevos vecinos peligrosos, robos a casas y ladrones. El comerciante Jorge Estrada agradece la presencia de la policía ya que con ello siente mayor confianza y seguridad en su negocio.

La señora Cecilia quiere exponerle a la policía que debe de haber mayor presencia policial en las escuelas durante los horarios de entrada y salida de los jóvenes para que se eviten situaciones de riesgo.

"Es bueno que la policía venga a recorrer las colonias y hablen con los vecinos para que podamos confiar en ellos. Ahora los observamos más seguido, pero queremos hablar con ellos para decirles qué es lo que pasa en las calles", menciona el vecino Alejandro.

Por su parte, el director de la Policía de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez menciona que el objetivo de esto es fortalecer la construcción de la paz, la cercanía con la población y mejorar la percepción de seguridad en estas colonias, así como en el resto de la ciudad.

Un denso convoy de patrullas dónde hasta en su caja había oficiales montados o visto pasar a toda prisa por la avenida López Portillo a la altura de las colonias Valle Verde, Avante y Tres reyes, en este operativo participaron policías municipales, de proximidad social, el grupo FRIM, además de comandantes, directores y hasta una unidad médica del ERUM.

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Destacó la presencia de elementos oficiales femeninos, las patrullas iban avanzando hasta que llegaron a los centros de estás colonias, dónde descendieron de las unidades para comenzar a recorrer a pie las calles de las colonias.

"Recorrimos la colonia Tres Reyes, para poder hablar con los vecinos y conocer de primera instancia las situaciones que les aquejan. Pudimos escuchar que tienen dudas acerca de la labor de la policía, pero estamos aquí para ayudarles, explicarles y resolverles sus inquietudes", menciona un elemento policial.

Vecinos de Tres Reyes como la señora Ermita quien habita en la segunda etapa, menciona que, en lo profundo de la colonia, suelen suceder varios acontecimientos ilícitos que alteran la tranquilidad de las colonias, menciona que el pasado julio, calles atrás de su vivienda, escucho varias detonaciones de arma de fuego.

A la mañana siguiente fue a ver qué sucedió y una vecina le comentó que presuntamente dispararon en contra de una casa. "En lo profundo de la colonia es donde pasan cosas más feas, se escuchan disparos, pasan coches sospechosos por la noche, y por la noche los vecinos no se callan con sus fiestas y su música, la policía solo va, recorre y se vuelve a ir, no se detienen a ver qué pasa, voy a hablar con ellos para comentarles lo que pasa, a ver si pueden hacer algo más que recorridos en la segunda sección de Tres Reyes".

Vecinos de la colonia Avante, mencionan que en algunas calles se tiene conocimiento de la existencia de puntos de venta de sustancias ilícitas, así como de hombres que a altas horas de la noche se emborrachan y molestan a mujeres y niños que van camino a casa, la policía recorrió las calles y hablo con las familias y vecinos para conocer sus necesidades, y las situaciones que son pertinentes comentar.

"En una ocasión por la mañana me dirigía a trabajar y un hombre borracho, se me acercó y me habló de manera grosera, quería toquetearme, también los vecinos suelen hacer sus pachangas haciendo mucho ruido, también los niños no pueden jugar, porque tenemos miedo de que puedan ser arrollados por motos y carros", menciona la vecina Sarai.

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El comerciante Jorge Estrada está satisfecho por la presencia de la policía, ya que eso le genera mayor seguridad y confianza para trabajar. Él vive en la colonia desde hace 15 años, mencionando que hubo varios años que la policía ni siquiera entraba en las colonias, pero ahora que la policía hace estos recorridos, aprovechan para decirle todas sus inquietudes.

"Ver policías en la colonia de alguna manera tranquiliza, porque los malandros se la piensan dos veces antes de quererle hacer algo a la gente, yo he atendido mi negocio desde hace muchos años, pero hubo un tiempo donde la policía no se atrevía a entrar, robaban en los comercios y había mucho crimen, ahorita tuve la oportunidad de hablar con ellos y comentarles que a mí y otros comerciantes, nos gustaría que la presencia sea más constante y efectiva".

La vecina Cecilia de valle verde menciona que le gustaría más presencia policial en las escuelas para la seguridad de los jóvenes. “Sería bueno que hubiese mayor presencia policial en las escuelas como en la primaria Antonio Mediz, para que entre madres de familia y alumnos estemos más seguros y confiados. Se puede hacer, solo es cosa de que los policías nos apoyen”.

De este modo, la policía municipal busca ganarse la confianza de los vecinos de estas tres colonias, con trabajos de campo, visitando vivienda por vivienda, para hablar con las personas y conocer sus necesidades, a fin de que se puedan planear mejores estrategias de seguridad.