Clima en Campeche: calor y lluvias marcarán el sábado 8 y domingo 9 de agosto

El calor y las lluvias continuarán presentes durante este fin de semana en Campeche, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa temperaturas elevadas y precipitaciones que podrían presentarse de manera irregular en distintos puntos del estado durante el sábado y domingo.

Para este sábado 8 de agosto, el SMN pronostica para Campeche intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, mientras que las temperaturas máximas se ubicarán entre 40 y 45 grados Celsius. Las condiciones serán consecuencia de la interacción de canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos que mantienen inestabilidad sobre el sureste del país.

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Además de las lluvias, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Campeche. El organismo federal advierte que las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que no se descarta que durante algunas tormentas aumente la intensidad del viento.

Para el domingo 9 de agosto, las condiciones podrían cambiar ligeramente, ya que el SMN incrementa el potencial de lluvia en el estado. El pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y norte de Campeche, además de temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius.

El viento también continuará presente durante el domingo, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Para ambos días, las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias fuertes pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

El panorama para el inicio de la próxima semana apunta a que las lluvias podrían mantenerse. El SMN contempla para el lunes 10 de agosto chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y norte de Campeche, mientras que las temperaturas máximas continuarían entre 40 y 45 grados.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, evitar exponerse durante las tormentas eléctricas y tomar precauciones al conducir, especialmente cuando se presenten lluvias intensas que puedan reducir la visibilidad y provocar acumulación de agua en calles y carreteras.