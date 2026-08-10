Motociclista choca contra unidad de la Guardia Nacional en Champotón; resulta lesionado

Una motocicleta terminó por impactarse contra un vehículo oficial de la Guardia Nacional, GN, por la avenida Colosio en Champotón.

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El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas de este lunes, 10 de agosto, a la altura de las instalaciones de la Fiscalía de Champotón, sobre la avenida antes referida.

Según testigos, el percance ocurrió cuando el guiador de la camioneta Chevrolet Silverado, perteneciente a la Guardia Nacional, GN, con número 27378, intentó incorporarse al otro carril de la avenida. Sin embargo, el motociclista no pudo esquivar la unidad y terminó por colisionar de manera frontal.

Tras el impacto, el motorista, cuyos generales no han sido revelados, terminó con lesiones aparentemente de gravedad. Fue trasladado al hospital local para su valoración.

JGH