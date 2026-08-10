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Motociclista choca contra unidad de la Guardia Nacional en Champotón; resulta lesionado

Un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra una camioneta de la Guardia Nacional sobre la avenida Colosio, a la altura de la Fiscalía de Champotón.

Por Jorge May

10 de ago de 2026

1 min

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Motociclista se impacta contra unidad de la Guardia Nacional en la avenida Colosio de Champotón
Motociclista se impacta contra unidad de la Guardia Nacional en la avenida Colosio de Champotón / Especial

Una motocicleta terminó por impactarse contra un vehículo oficial de la Guardia Nacional, GN, por la avenida Colosio en Champotón.

Un choque por alcance entre dos vehículos ocurrió sobre la avenida Cuatro Carriles en Ciudad del Carmen.

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El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas de este lunes, 10 de agosto, a la altura de las instalaciones de la Fiscalía de Champotón, sobre la avenida antes referida.

Según testigos, el percance ocurrió cuando el guiador de la camioneta Chevrolet Silverado, perteneciente a la Guardia Nacional, GN, con número 27378, intentó incorporarse al otro carril de la avenida. Sin embargo, el motociclista no pudo esquivar la unidad y terminó por colisionar de manera frontal.

Tras el impacto, el motorista, cuyos generales no han sido revelados, terminó con lesiones aparentemente de gravedad. Fue trasladado al hospital local para su valoración.

JGH

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