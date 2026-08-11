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Rayo deja sin luz por más de 12 horas a familias de La Playa en Champotón

Vecinos de la colonia La Playa, en Champotón, llevan más de 12 horas sin energía eléctrica; un fuerte rayo habría provocado afectaciones en las líneas.

Por Jorge May

11 de ago de 2026

1 min

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Vecinos de la colonia La Playa, en Champotón, llevan más de 12 horas sin energía eléctrica.
Vecinos de la colonia La Playa, en Champotón, llevan más de 12 horas sin energía eléctrica. / Jorge May

Desde hace más de 12 horas, vecinos de la calle 20 entre 13 y 15 B de la colonia La Playa, en la cabecera de Champotón, no cuentan con el servicio de energía eléctrica en sus hogares.

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Según los datos recabados, la tarde noche del lunes un fuerte rayo cayó, lo que habría generado afectaciones en las líneas eléctricas.

Enrique Chávez, encargado de un expendio de cervezas, externó su preocupación ante esta situación, e informó que luego de haber emitido un reporte, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, le dio plazo de cuatro horas para una respectiva resolución.

“Ya levanté un reporte a la CFE y lo asombroso es que nadie lo había notificado. El número de reporte quedó asentado en el W0403321114. Dijeron que en cuatro horas habría solución”, comentó.

Chávez externó que la ausencia de luz está afectando su negocio y a las familias de este sector. Tal es el caso de un vecino, el cual enfrenta una situación muy preocupante, ya que un familiar requiere de un aparato especial para atender su enfermedad.

JGH

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