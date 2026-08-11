Olor a gas desató la evacuación del Hospital O'Horán de Mérida; Protección Civil y Bomberos realizan operativo

El Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, en Mérida, activó este martes un protocolo preventivo luego de que se detectara un olor a gas en el área de quirófanos, informó el Gobierno de Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió a las 10:28 horas del 11 de agosto de 2026. Ante la situación, se implementaron de manera inmediata las medidas preventivas correspondientes para salvaguardar la seguridad de pacientes, familiares y personal del nosocomio.

Noticia Destacada ONU reconoce en Ginebra a yucateco por su labor en prevención de riesgos y desarrollo sostenible

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y ninguna persona afectada.

Revisan instalaciones del Hospital O’Horán

Personal del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” trabaja de manera coordinada con Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos para realizar las revisiones necesarias en las instalaciones.

Noticia Destacada Migrantes yucatecos prefieren quedarse en Estados Unidos por falta de empleos en el estado

Las labores tienen como objetivo identificar el origen del olor a gas y descartar cualquier riesgo, además de garantizar que las condiciones del hospital sean seguras para pacientes, trabajadores y familiares.

El Gobierno de Yucatán señaló que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni afectadas por este incidente.