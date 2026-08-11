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Olor a gas desató la evacuación del Hospital O'Horán de Mérida; Protección Civil y Bomberos realizan operativo

El Gobierno de Yucatán informó que se activaron medidas preventivas y que hasta el momento no hay personas afectadas por el incidente.

Por Redacción Por Esto!

11 de ago de 2026

1 min

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Hospital O’Horán activa protocolo preventivo tras reporte de olor a gas
Hospital O’Horán activa protocolo preventivo tras reporte de olor a gas / Especial

El Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, en Mérida, activó este martes un protocolo preventivo luego de que se detectara un olor a gas en el área de quirófanos, informó el Gobierno de Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió a las 10:28 horas del 11 de agosto de 2026. Ante la situación, se implementaron de manera inmediata las medidas preventivas correspondientes para salvaguardar la seguridad de pacientes, familiares y personal del nosocomio.

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Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco y ninguna persona afectada.

Revisan instalaciones del Hospital O’Horán

Personal del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” trabaja de manera coordinada con Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos para realizar las revisiones necesarias en las instalaciones.

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Las labores tienen como objetivo identificar el origen del olor a gas y descartar cualquier riesgo, además de garantizar que las condiciones del hospital sean seguras para pacientes, trabajadores y familiares.

El Gobierno de Yucatán señaló que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni afectadas por este incidente.

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