“Siempre dejan la misma porquería": Lluvias vuelven a inundar cruce clave en Champotón y estalla la molestia

Debido a las recientes lluvias, los problemas de encharcamientos se están agravando a la altura del cruce de la calle 45, en la colonia “Cuauhtémoc Cárdenas”, al sur de la ciudad.

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Julio Contreras explicó que la arteria, además de una buena pavimentación, requiere de un buen declive para que el agua pluvial fluya y no se estanque en esta temporada de lluvias.

“Nada más agarran y tapan el hueco, pero no agarran un buen nivel. Se supone que para ello traen topógrafos; sin embargo, la realidad es que siempre dejan la misma porquería”, añadió.

“¿Cuánto tiempo lleva esta arteria en estas condiciones?”, se le preguntó. “Como entre tres y cuatro años, aproximadamente”, respondió, luego de tomarse unos segundos para pensar.

Tras un recorrido por la zona, igual se platicó con algunos conductores y demás transeúntes, quienes externaron sus respectivos puntos de vista.

JGH