Aylín Mujica manda emotivo mensaje por el cumpleaños de su hijo fallecido

Han pasado varios días desde que se dio a conocer el fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica. El pasado 16 de julio se confirmó la noticia sobre la muerte del joven productor musical.

De acuerdo con lo que se sabe, perdió la vida a causa de unas complicaciones de salud, después de varios días recordó a su hijo con un emotivo mensaje en redes sociales, el cual acompañó con una serie de fotos.

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Aylín Mujica manda mensaje por el cumpleaños de su hijo

En esta ocasión, la actriz y conductora apareció en las redes sociales, para mandar recordar que hoy estaría celebrando el cumpleaños de su hijo, por lo que le dedicó unas hermosas palabras.

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“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado. Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo. Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor. Vivirás por siempre en mi corazón…”

Además, la conductora le hizo una promesa a su hijo, pues reveló que su vida no será igual, pero intentará ser feliz

“Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente. TODA LA FAMILIA TE AMA HAPPY BIRTHDAY MY LOVE 333 888”

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