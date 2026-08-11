Rescatan a flamingo desorientado cerca de la entrada a Sisal

Un flamingo adulto que se encontraba desorientado y fuera de su hábitat fue rescatado gracias al oportuno aviso de habitantes de Sisal, quienes alertaron sobre la presencia del ave en una zona cercana a la gasolinera ubicada en el acceso a la comunidad.

El ejemplar permanecía sobre tierra firme y, a simple vista, no presentaba lesiones físicas, por lo que la autoridas municipal acudió al sitio para auxiliarlo.

Con paciencia y cuidado, la autoridad local logró acercarse al flamingo y trasladarlo hasta una zona de la ciénaga ubicada a un costado de la carretera de entrada al puerto, donde se encuentra un pequeño muelle de madera que da acceso al cuerpo de agua.

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En este sitio suelen concentrarse por las tardes numerosos flamingos, que utilizan la ciénaga como área de descanso y alimentación durante sus recorridos por la región.

Hasta el momento se desconocen las causas por las que el ejemplar terminó en tierra firme y alejado de la ciénaga. Sin embargo, una vez puesto a salvo, el ave permaneció unos momentos en el lugar y posteriormente levantó el vuelo para reincorporarse a la parvada que se encontraba a corta distancia.

Se destacó la importancia del aviso de los habitantes, pues permitió actuar de manera oportuna y evitar que el flamingo permaneciera expuesto a algún riesgo.

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La autoridad local señaló que este tipo de acciones también reflejan la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de proteger la naturaleza y preservar las especies que forman parte del entorno de Sisal.

Expresó su satisfacción por el desenlace, ya que el ejemplar aparentemente se encontraba en buenas condiciones y pudo regresar por sus propios medios a su hábitat, donde continuará su recorrido junto con los demás flamingos que llegan a esta zona costera.