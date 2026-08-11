Contribuyentes podrán obtener hasta 100% de descuento en multas

Con el objetivo de que personas físicas y empresas puedan ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, esquema que permitirá a las y los contribuyentes obtener descuentos de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución derivados de adeudos fiscales.

María del Carmen Partida Ceja y Carla Verónica Novelo Chuc, administradoras desconcentradas de Recaudación y de Servicios al Contribuyente, respectivamente, explicaron que el programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

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Precisaron que el importe pendiente de cubrir de los créditos fiscales podrá pagarse hasta en seis parcialidades, de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.

El esquema beneficia a contribuyentes que tengan adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias, que estén sujetos a facultades de comprobación, así como a quienes tengan créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El estímulo aplica a adeudos generados durante 2024 o ejercicios anteriores, determinados por el SAT o la ANAM, e incluye recargos y gastos de ejecución de contribuciones propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

También contempla multas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago y aquellas con agravantes.

Los interesados tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. El trámite puede realizarse en línea mediante el portal del SAT o de manera presencial en alguna de sus oficinas.

Las funcionarias del SAT revelaron que, al 4 de agosto de 2026, el organismo había recuperado 6 mil 436 millones 513 mil 151 pesos, mientras que el estímulo aplicado mediante la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución ascendió a 6 mil 134 millones 987 mil 288 pesos.

En total, 38 mil 399 contribuyentes se han beneficiado del programa: 11 mil 404 empresas y 26 mil 995 personas.

Las empresas recibieron estímulos por 4 mil 246 millones 023 mil 616 pesos y generaron una recuperación de 4 mil 452 millones 251 mil 917 pesos. En el caso de las personas físicas, el estímulo alcanzó mil 888 millones 963 mil 673 pesos, con una recuperación de mil 984 millones 261 mil 234 pesos.

Del monto total recuperado, 4 mil 76 millones 710 mil 827 pesos corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR); 2 mil 111 millones 042 mil 375 pesos al Impuesto al Valor Agregado (IVA); 82 millones 389 mil 341 pesos a comercio exterior, y 166 millones 370 mil 606 pesos a otros rubros.

El SAT llamó a quienes todavía mantienen adeudos a aprovechar este esquema antes del vencimiento del plazo, al considerar que representa una oportunidad para regularizar su situación fiscal mediante reducciones significativas y facilidades de pago.