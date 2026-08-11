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Exigen restaurar parador fotográfico de Champotón tras severo deterioro y falta de mantenimiento

El parador fotográfico de Champotón presenta letras oxidadas, falta de pintura y maleza en sus alrededores; habitantes consideran necesario darle mantenimiento.

Por Jorge May

11 de ago de 2026

1 min

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Óxido y maleza afectan imagen del parador fotográfico de Champotón
Óxido y maleza afectan imagen del parador fotográfico de Champotón / Jorge May

Ante la falta de mantenimiento, las letras del parador fotográfico de Champotón lucen un tanto oxidadas, mientras que en los alrededores hay visible maleza.

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Tras un recorrido por este lugar de pernocta, considerado una zona con regular flujo de turistas y venta de artesanías, se pudo constatar esta situación.

Lucía del Carmen Aguilar consideró necesaria la intervención de las autoridades competentes para que esta infraestructura reciba una respectiva atención.

“Vemos que las letras sí están un poco oxidadas. La pintura ya está, no tiene casi pintura, de hecho. Hace falta que lo arreglen, pues las figuras ya no se ven bien”, externó, declaración que quedó registrada durante la entrevista realizada en el sitio.

JGH