Detienen a Carlos Alberto Medina, exdirector de Comunicación de Alito Moreno.

Elementos de la Policía Ministerial de Investigación de Campeche ejecutaron la noche del martes 11 de agosto una orden de aprehensión contra Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social durante la gestión del exgobernador Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

De acuerdo a la ficha de detención del SSP, el arresto se llevó a cabo alrededor de las 21:48 horas en el barrio de Guadalupe, en la capital del estado, bajo imputaciones del delito de peculado.

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De acuerdo con las indagatorias dirigidas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), a Medina Hernández se le investiga por su presunta participación en un esquema de desvío de 36 millones de pesos de fondos públicos.

Las autoridades señalan el uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y pagos irrogados a la televisora Mayavisión, contratos por un total de hasta 97 millones de pesos de los cuales no existe acreditación documental suficiente de los servicios prestados para corroborar los pagos.

Detienen a exdirector de Comunicación de Alito Moreno. / SSPC.

Tras su captura, Alberto Medina fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Ahí permanece a la espera de su audiencia inicial, en la que el juez de control determinará su situación jurídica e imputación formal. Ante la detención, Alejandro Moreno ha desestimado las acusaciones catalogándolas como una persecución política.

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