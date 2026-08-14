Anuncian dos días con cortes de luz de 8 horas en Campeche este agosto; checa si afectarán tu zona

Habitantes de una comunidad del municipio de Carmen deberán tomar precauciones ante dos suspensiones del servicio de energía eléctrica previstas para agosto, las cuales tendrían una duración aproximada de ocho horas cada una debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

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De acuerdo con información difundida, las interrupciones están contempladas para los próximos jueves 20 y 27 de agosto de 2026 en la comunidad de San Antonio Cárdenas, perteneciente al municipio de Carmen, Campeche.

El horario previsto para ambos días sería de 8:30 a 16:30 horas, por lo que los habitantes podrían permanecer alrededor de ocho horas sin suministro eléctrico. Hasta el momento, no se ha localizado un comunicado público de la Comisión Federal de Electricidad que permita corroborar directamente el aviso, por lo que las fechas y horarios corresponden a la información difundida por dichos medios.

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La suspensión estaría concentrada en San Antonio Cárdenas, comunidad ubicada en el municipio de Carmen. El primer corte está previsto para el jueves 20 de agosto y el segundo para el jueves 27, ambos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

La información difundida señala que las interrupciones estarían relacionadas con trabajos programados de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, por lo que no se trataría de una falla generalizada, sino de labores que requerirían suspender temporalmente el suministro.

El anuncio cobra relevancia debido a que San Antonio Cárdenas ha registrado recientemente inconformidades por el servicio eléctrico. A principios de julio, habitantes de la comunidad bloquearon la carretera federal 180 ante los constantes apagones, protesta que concluyó después de la intervención de personal de la CFE y el compromiso de atender las deficiencias reportadas.

Ante las posibles interrupciones de agosto, los habitantes pueden tomar previsiones para las actividades que dependan de la electricidad, principalmente la conservación de alimentos, carga de teléfonos y equipos electrónicos, así como el funcionamiento de bombas de agua. También será importante mantenerse atentos a cualquier actualización de los canales oficiales sobre los trabajos.

JGH