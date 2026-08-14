¡A preparar las mochilas! Feria de Regreso a Clases llega a Cancún; estas son las fechas y horarios

Para este regreso a clases, las familias de Cancún que estén en busca de los útiles escolares, podrán acudir a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 en donde se encontrarán productos y servicios a precios accesibles.

La feria tendrá una duración de tres días y estará disponible casi todo el día, por lo que a continuación se compartirán los horarios de disponibilidad y ubicación exacta.

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Fecha y horarios

La feria se realizará del 14 al 16 d agosto en el Parque de las Palapas, ubicado en la calle tulipanes de la Supermanzana 22, en el centro de Cancún

En el caso de los horarios, se iniciará a las 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Durante los tres días, los asistentes podrán encontrar diferentes productos necesarios para el regreso a clases, entre ellos:

Útiles escolares

Libros

Mochilas

Uniformes y calzado

Cortes de cabello

Servicios de salud visual y dental

Tecnologías domésticas

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La actividad es organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de ofrecer alternativas de compra a precios accesibles y con descuentos durante una de las temporadas de mayor gasto para las familias.

La invitación está dirigida a padres de familia y estudiantes que busquen adquirir artículos y servicios para iniciar el nuevo ciclo escolar.