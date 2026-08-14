Conciertos en Mérida: Conoce la cartelera del festival I Love Reggaetón y precios de los boletos

La ciudad de Mérida continúa recibiendo diversos conciertos, y para el 2027 comienzan a anunciarse los primeros. En esta ocasión se trata de un festival dedicado a la múscia de reggaetón.
Exponentes del ritmo latino se presentarán en el Festival I Love Reggaetón en el mes de marzo de 2027 en la capital yucateca.
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La cartelera oficial ya fue anunciada, y ha sorprendido a los yucatecos debido a que cuenta con diversos exponentes de múltiples éxitos musicales.
- De la Guetto
- Baby Rasta & Gringo
- Alexis y Fido
- Jory Boy
- Kevin Roldán
- Trebol Clan
- Nigga Flex
- Joysi Love (Ex La Factoria)
- Aldo Ranks
- Sir Speedy
- Impacto MC
- Suppose & Cracker Jack
- Pablito Mix
- Natalia Barsotti
¿Dónde y cuándo será el Festival I Love Reggaetón?
El 5 de marzo de 2027 se llevará a cabo en Mérida el Festival I Love Reggaetón con sede en el recinto ferial de Xmatkuil.
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La venta de boletos iniciará el 19 de agosto a las 13:00 horas y los precios se revelarán hasta el mero día a través de la página https://lovereggaeton.mx/merida/