Conciertos en Mérida: Conoce la cartelera del festival I Love Reggaetón y precios de los boletos

La ciudad de Mérida continúa recibiendo diversos conciertos, y para el 2027 comienzan a anunciarse los primeros. En esta ocasión se trata de un festival dedicado a la múscia de reggaetón.

Exponentes del ritmo latino se presentarán en el Festival I Love Reggaetón en el mes de marzo de 2027 en la capital yucateca.

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La cartelera oficial ya fue anunciada, y ha sorprendido a los yucatecos debido a que cuenta con diversos exponentes de múltiples éxitos musicales.

De la Guetto

Baby Rasta & Gringo

Alexis y Fido

Jory Boy

Kevin Roldán

Trebol Clan

Nigga Flex

Joysi Love (Ex La Factoria)

Aldo Ranks

Sir Speedy

Impacto MC

Suppose & Cracker Jack

Pablito Mix

Natalia Barsotti

¿Dónde y cuándo será el Festival I Love Reggaetón?

El 5 de marzo de 2027 se llevará a cabo en Mérida el Festival I Love Reggaetón con sede en el recinto ferial de Xmatkuil.

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La venta de boletos iniciará el 19 de agosto a las 13:00 horas y los precios se revelarán hasta el mero día a través de la página https://lovereggaeton.mx/merida/