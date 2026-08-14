Síguenos

Última hora

Yucatán

Helados, salbutes y tortas de kibi en Mérida, Seyé y Progreso: la guía del fin de semana

Yucatán / Mérida

Conciertos en Mérida: Conoce la cartelera del festival I Love Reggaetón y precios de los boletos

En 2027 la ciudad de Mérida recibirá al festival I Love Reggaetón dedicato a este género latino.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

14 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Diversos exponentes llegarán al I Love Reggaetón Festival en Mérida
Diversos exponentes llegarán al I Love Reggaetón Festival en Mérida / Especial

La ciudad de Mérida continúa recibiendo diversos conciertos, y para el 2027 comienzan a anunciarse los primeros. En esta ocasión se trata de un festival dedicado a la múscia de reggaetón.

Exponentes del ritmo latino se presentarán en el Festival I Love Reggaetón en el mes de marzo de 2027 en la capital yucateca.

El Fantasio vuelve a abrir tras años de abandono y renace como un gran teatro

Noticia Destacada

Teatro Fantasio regresa al corazón de Mérida con musicales y espectáculos para toda la familia

La cartelera oficial ya fue anunciada, y ha sorprendido a los yucatecos debido a que cuenta con diversos exponentes de múltiples éxitos musicales.

  • De la Guetto
  • Baby Rasta & Gringo
  • Alexis y Fido
  • Jory Boy
  • Kevin Roldán
  • Trebol Clan
  • Nigga Flex
  • Joysi Love (Ex La Factoria)
  • Aldo Ranks
  • Sir Speedy
  • Impacto MC
  • Suppose & Cracker Jack
  • Pablito Mix
  • Natalia Barsotti

¿Dónde y cuándo será el Festival I Love Reggaetón?

El 5 de marzo de 2027 se llevará a cabo en Mérida el Festival I Love Reggaetón con sede en el recinto ferial de Xmatkuil.

Concierto de Camilo en Mérida ya tiene nueva fecha tras ser reprogramado

Noticia Destacada

Conciertos en Mérida: Camilo pospone su presentación y anuncia nueva fecha en 2027

La venta de boletos iniciará el 19 de agosto a las 13:00 horas y los precios se revelarán hasta el mero día a través de la página https://lovereggaeton.mx/merida/

Te puede interesar