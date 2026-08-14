¿Tu celular termina en 0? Debes registrar la línea antes del 15 de agosto o podrían suspender el servicio

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó a las personas cuyo número de celular termina en “0” que tienen hasta este sábado 15 de agosto para realizar la vinculación de su línea y evitar una suspensión temporal del servicio.

El proceso forma parte de la estrategia para asociar cada número telefónico con una persona usuaria y reducir el uso anónimo de tarjetas SIM en actividades ilícitas.

De acuerdo con la autoridad, una parte importante de las extorsiones denunciadas en México se realiza mediante llamadas telefónicas.

La CRT aclaró que no habrá prórroga para las líneas con terminación en 0.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 15 de agosto?

Las compañías telefónicas comenzarán el proceso de suspensión dentro de las 72 horas posteriores al vencimiento del plazo.

La medida contempla la interrupción temporal de llamadas, mensajes de texto y servicio de internet móvil.

Sin embargo, una línea suspendida conservará funciones esenciales. Será posible recibir alertas sísmicas y realizar llamadas al 911, así como a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089. También se mantendrá disponible la comunicación con la propia compañía telefónica.

¿Cómo recuperar una línea celular suspendida?

El servicio podrá restablecerse una vez que la persona complete la vinculación de su número.

El trámite puede realizarse desde el celular mediante el portal o aplicación habilitada por la compañía telefónica, o directamente en un centro de atención a clientes.

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Para hacerlo de forma presencial será necesario presentar una identificación oficial vigente que incluya la CURP.

Según la CRT, una vez completado correctamente el registro, el servicio se reanudará de manera inmediata.

¿Cuáles son las fechas para registrar las demás líneas celulares?

El calendario continúa de acuerdo con el último dígito del número telefónico:

Terminación 0: 15 de agosto

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

¡Que no se te pase!



📲Recuerda que este sábado 15 de agosto es la fecha límite para vincular tu línea, si tu número de celular termina en 0



Acude al centro de atención de tu compañía o hazlo en línea: https://t.co/XTOJVtxhjK



Solo necesitas tener a la mano tu identificación… pic.twitter.com/KSBskcdV5x — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 14, 2026

La autoridad recomendó no esperar hasta el último momento y realizar la vinculación directamente con la compañía telefónica correspondiente para evitar interrupciones en el servicio.

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