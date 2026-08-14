Cae presunto sicario buscado por hechos violentos en Hopelchén; lo detienen en Isla Aguada

Jesús Daniel “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión, al ser identificado por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) como uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia y presuntamente relacionado con diversos hechos delictivos registrados en Hopelchén.

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La detención se realizó en Isla Aguada, municipio de Carmen, por una investigación relacionada con un homicidio calificado ocurrido el pasado 15 de abril en la colonia Esperanza.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, también estaría relacionado con otros hechos violentos registrados en Hopelchén, entre ellos la colocación de mensajes con amenazas dirigidas a ciudadanos.

Ante esto, la Fiscalía señaló que Jesús Daniel “N” también es investigado por hechos ocurridos el 8 de mayo, por lo que su captura forma parte de las acciones para esclarecer diversos acontecimientos violentos registrados en ese municipio.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, donde se determinará su situación jurídica conforme avance el proceso correspondiente.