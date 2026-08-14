¿Habrá más calor o menos lluvias? Así afecta El Niño a Campeche

El fenómeno de "El Niño" ya está establecido en el océano Pacífico ecuatorial y continúa fortaleciéndose, una situación que puede modificar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones de México. Para Campeche y la Península de Yucatán, uno de los principales efectos que debe vigilarse durante agosto es la posibilidad de periodos más secos y cálidos, aunque esto no significa que desaparezcan las lluvias ni que cada jornada vaya a presentar las mismas condiciones.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó desde junio que El Niño se encuentra presente y señaló que existe una probabilidad de 63 por ciento de que alcance una categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que sus efectos cambian dependiendo de la región y de la época del año.

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¿Qué puede provocar El Niño en Campeche?

Para agosto, el fenómeno puede contribuir a que se presenten periodos con menor cantidad de lluvia o pausas más prolongadas entre precipitaciones, particularmente en combinación con otros patrones atmosféricos. Conagua había anticipado que, a partir de julio, varias regiones del país podrían registrar lluvias cercanas o por debajo de su promedio debido al establecimiento de El Niño, incluyendo zonas del sureste mexicano.

El propio SMN ha señalado que la interacción entre El Niño, la Oscilación del Atlántico y la Oscilación del Atlántico Norte puede provocar una alternancia entre periodos secos y húmedos durante la temporada de lluvias. En sus perspectivas climáticas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo aparecen entre las entidades que pueden presentar señales de precipitación por debajo de lo normal en determinados periodos.

Esto es importante porque El Niño no significa que deje de llover en Campeche. La entidad continúa expuesta a ondas tropicales, canales de baja presión, tormentas locales y otros sistemas capaces de generar precipitaciones intensas en cuestión de horas.

Más calor y sensación térmica elevada

Otro aspecto que debe vigilarse es la temperatura. Conagua anticipó para buena parte del país temperaturas por encima del promedio durante el verano, mientras que el establecimiento de El Niño puede favorecer anomalías cálidas en algunas regiones cuando se combina con déficit de humedad.

En Campeche, esto puede traducirse en periodos de calor más persistentes, especialmente durante jornadas con poca nubosidad y menor presencia de lluvias. Además, la elevada humedad característica de la región puede hacer que la sensación térmica sea considerablemente mayor que la temperatura registrada por los termómetros.

Por ello, la presencia de El Niño no debe interpretarse únicamente como un fenómeno relacionado con lluvias o sequía, sino como uno de los factores que pueden modificar las condiciones de temperatura, humedad y precipitación.

¿Qué pasará con las lluvias en Campeche? El Niño cambia el panorama / IA

¿Significa que habrá sequía en Campeche?

No necesariamente, esta es una de las principales aclaraciones que deben hacerse sobre el fenómeno.

El Niño modifica las probabilidades climáticas a escala regional, pero no determina por sí solo el tiempo que tendrá Campeche cada día. Un estado puede registrar lluvias abundantes durante determinados periodos aun cuando exista una señal climática asociada con condiciones más secas.

De hecho, Conagua prevé que la temporada de lluvias tenga un repunte durante septiembre y octubre, con precipitaciones por encima del promedio en distintas regiones del país.

Por ello, durante agosto podría existir una combinación de periodos secos y episodios de lluvias fuertes, dependiendo de la evolución de ondas tropicales, sistemas de baja presión y otros fenómenos que actúan sobre la Península de Yucatán.

¿El Niño aumenta o disminuye el riesgo de huracanes para Campeche?

Aquí existe otro punto importante, de acuerdo con Conagua, El Niño suele favorecer una mayor actividad de ciclones tropicales en el Pacífico y reducir la formación de estos sistemas en el Atlántico y el Caribe.

Esto puede representar menores condiciones generales para la formación de ciclones en el Atlántico, donde se encuentra Campeche. Sin embargo, no significa que el estado quede fuera de peligro.

La propia autoridad ha advertido que una temporada con actividad cercana o inferior al promedio no elimina el riesgo, porque basta con que un solo ciclón tropical tenga una trayectoria hacia la Península para generar lluvias torrenciales, inundaciones, vientos fuertes y afectaciones.

El fenómeno seguirá fortaleciéndose

La situación que se observa este 14 de agosto de 2026 es especialmente relevante porque los pronósticos apuntan a un fortalecimiento de El Niño durante los próximos meses.

La NOAA señala actualmente una probabilidad superior al 90 por ciento de que se presente un El Niño muy fuerte durante el otoño e invierno de 2026-2027. En julio, las temperaturas de la superficie del mar llegaron a anomalías de +2.9 °C en la región Niño 1+2, mientras que el índice Niño 3.4 registró +1.4 °C.

El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) también mantiene una probabilidad extremadamente alta de que las condiciones de El Niño continúen durante los próximos trimestres.

¿Qué significa esto para Campeche?

En términos prácticos, durante agosto y los siguientes meses Campeche debe mantenerse atento a cuatro posibles efectos:

Periodos con menor lluvia o pausas más prolongadas entre precipitaciones.

o pausas más prolongadas entre precipitaciones. Temperaturas por encima del promedio y mayor sensación de calor.

y mayor sensación de calor. Alternancia entre periodos secos y lluvias intensas , dependiendo de otros sistemas meteorológicos.

, dependiendo de otros sistemas meteorológicos. Una temporada de ciclones del Atlántico que podría ser menos activa, aunque sin eliminar el riesgo para la entidad.

Además, el SMN advierte que los impactos de El Niño no son uniformes y dependen de la región, la época del año y la interacción con otros fenómenos atmosféricos. Por eso, para Campeche resulta más útil analizar el fenómeno junto con el pronóstico diario y semanal, en lugar de atribuir cualquier lluvia, calor o sequía exclusivamente a El Niño.