Piden topes y señalamientos tras accidentes en peligroso cruce de la colonia Revolución en Campeche

Hundimientos y grandes baches que dejaron los trabajos de instalación de una nueva red de tubería fueron denunciados por vecinos de la colonia Revolución. Esto, en la intersección de las calles 12 entre 21 y 23, donde se renuevan las conexiones con los antiguos tanques de suministro del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

“De por sí, las calles están en muy mal estado desde hace años. Ahora, con esta rompedera para instalar tuberías, deberían usar material de buena calidad, porque hemos visto que no dura nada la gravilla con poco chapopote que usan, cuando deberían repavimentar”, manifestó María Ovalle, vecina del lugar.

A lo largo de los cruzamientos con la colonia San Joaquín, presuntamente por malos trabajos de compactación, el pavimento comenzó a hundirse, aunado a los baches que llevan años sin ser tapados.

“Antes uno trataba de esquivar los huecos; ahora vas de lado porque se hunde la parte de la calle donde metieron la nueva tubería, que ojalá ayude a resolver los problemas de escasez de agua, porque hasta ahora todo sigue igual. Ojalá no pase lo mismo que en Morelos, donde la nueva red no sirvió y siguen con días sin que les llegue el vital líquido”, expresó Gregoria Durán, habitante del sector.

Quienes padecen esta situación, además de los conductores de vehículos, son los adultos mayores, quienes ante la falta de banquetas están obligados a caminar por las desniveladas vialidades.

“Lo que deben hacer las autoridades del Ayuntamiento de Campeche es dejar de gastar dinero del pueblo en eventos de quince años y mejor repavimentar las calles y construir banquetas, para no caminar en los huecos que nos afectan a las personas de la tercera edad y con discapacidad”, señaló Elvira Rocha, adulta mayor.

Los vecinos pidieron la instalación de postes con alumbrado público, que han solicitado con anterioridad y están a la espera de ser atendidos por las autoridades.

“Lo que también hace falta es renovación del alumbrado público. No hay postes y hay pocas luminarias, lo que da mal aspecto y genera inseguridad de noche, sobre todo en la parte que colinda con La Peña, donde hay asaltos a las personas”, agregó Elvira Rocha.

Los vecinos señalaron que también han solicitado topes y señalamientos en el cruce de la calle 12 con 21, debido a los accidentes que ocurren cada año en este sector por conductores que pasan sin precaución.