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Conductor en estado de ebriedad se estrella contra una tortillería

La Fiscalía quedó a cargo del caso para determinar responsabilidades por el choque.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

1 min

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Conductor en estado de ebriedad se estrella contra una tortillería
Conductor en estado de ebriedad se estrella contra una tortillería / Por Esto

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la colonia Presidentes de México, donde un conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol perdió el control de su vehículo y terminó proyectándose contra la fachada de una tortillería, dejando daños materiales de regular cuantía y una persona lesionada.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Guadalupe Victoria, entre los cruces de Juan Nepomuceno e Ignacio Pavón, donde el guiador circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, hasta que perdió el control de la unidad y se impactó contra el establecimiento.

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Tras el percance, paramédicos del Sector Salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien no requirió traslado a un hospital, mientras Elementos policiales tomaron conocimiento de lo ocurrido, donde el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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