Conductor en estado de ebriedad se estrella contra una tortillería

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la colonia Presidentes de México, donde un conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol perdió el control de su vehículo y terminó proyectándose contra la fachada de una tortillería, dejando daños materiales de regular cuantía y una persona lesionada.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Guadalupe Victoria, entre los cruces de Juan Nepomuceno e Ignacio Pavón, donde el guiador circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, hasta que perdió el control de la unidad y se impactó contra el establecimiento.

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Tras el percance, paramédicos del Sector Salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien no requirió traslado a un hospital, mientras Elementos policiales tomaron conocimiento de lo ocurrido, donde el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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