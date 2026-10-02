SSP confirma que ya son 4 los detenidos por el caso de Montes de Amé

Hace una hora, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó sobre los primeros dos detenidos por su presunta participación en el caso de la colonia Montes de Amé, en Mérida.

En el lugar se registró un intento de homicidio, dando como resultado una persona herida por arma de fuego, desde que se dieron a conocer los hechos, las autoridades han estado trabajando para poder dar con todos los responsables.

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Tras sus labores de investigación, se ha confirmado que ya son cuatro las personas detenidas por el caso de Montes de Amé, dos hombres y dos mujeres, así lo ha confirmado la dependencia por medio de un comunicado en redes sociales.

“Desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se mantuvieron de manera continua las labores de investigación y seguimiento, que permitieron su identificación, localización y detención”

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También se ha revelado que los trabajos de investigación se han hecho en conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE), las personas detenidas van a ser puestas a disposición de la fiscalía para poder determinar su situación jurídica.

La oportuna respuesta de las autoridades, ha sido reconocida por la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, quien habló sobre el tema con un mensaje en sus redes sociales.

“Mi reconocimiento a la SSP por la pronta respuesta a los hechos de violencia ocurridos este día, la cual condujo a la detención de dos personas. La seguridad es tarea de todos los días. Seguimos en coordinación permanente”

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