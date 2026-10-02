Fuerte aguacero nocturno provoca severos encharcamientos y apagones en Cancún

Un intenso aguacero que cayó este viernes por la noche en la ciudad generó severos encharcamientos en las principales avenidas, lo cual provocó complicaciones en la circulación vehicular, debido al alto nivel del agua.

En dos puntos de la avenida Nichupté se reportó una considerable acumulación de agua, en la parte posterior de la Guarnición Militar de Cancún y a la altura de la Supermanzana 516, donde la circulación únicamente pudo realizarse por uno de los carriles.

Desde las 20:00 horas empezó a llover con intensidad en algunos puntos de la ciudad, con una tormenta eléctrica que generó cortes en el suministro de energía, como en la Supermanzana 515, en Paseos Kusamil y en Paraíso Maya, entre otras zonas de la ciudad.

Noticia Destacada Caso de Miguel revive historia de Laure, la estadounidense que vivió un año en el Aeropuerto de Cancún, ¿qué sucedió con ella?

La lluvia se mantenía con intensidad por algunos intervalos, en medio de una tormenta eléctrica que causó temor entre la ciudadanía.

Esta situación continuó hasta la medianoche y se esperaba que las condiciones siguieran igual en el transcurso de la madrugada, por lo cual la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito informó que los elementos mantendrán recorridos de vigilancia para brindar ayuda a los conductores y peatones durante la lluvia.

Conductores reportaron una severa inundación en la avenida Lakin, en la entrada por la avenida José López Portillo, a la altura del fraccionamiento Tierra Maya, lo que dejó intransitable esta parte de la vialidad.