Cae cuarteto con drogas en Holbox; operativo conjunto asegura más de 200 dosis y una moto

Cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en la ínsula turística de Holbox durante un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, tras ser sorprendidas presuntamente intercambiando sustancias ilícitas en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pargo, cuando elementos del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Defensa Nacional, realizaban labores habituales de vigilancia y prevención en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados detectaron a un grupo reunido que manipulaba bolsitas con vegetal verde.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los hombres intentó escapar hacia una motocicleta estacionada cerca del lugar, pero los agentes le cerraron el paso e intervinieron de inmediato a los cuatro sospechosos.

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Tras una revisión preventiva, las autoridades aseguraron un total de 220 bolsitas con aparente marihuana y 65 bolsitas con fragmentos sólidos similares al cristal.

Asimismo, se decomisaron una mochila deportiva, tres bolsas ecológicas de colores y una motocicleta Italika tipo DM 150 sin placas de circulación, la cual presuntamente utilizaban para sus traslados.

Los detenidos, identificados como Eduar Antonio “N”, Ernesto “N”, Dairon de la Caridad “N” y Dayana “N”, junto con los indicios decomisados, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, específicamente en la instancia especializada en el combate al delito de narcomenudeo, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.