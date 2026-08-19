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CFE suspenderá la luz en Campeche este jueves 20 de agosto: ¿Dónde y cuántas horas durará el corte?

La CFE suspenderá el servicio eléctrico este jueves 20 de agosto en San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche. El corte está previsto de 8:30 a 16:30 horas por trabajos en la red.

Jesús García

Por Jesús García

19 de ago de 2026

2 min

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Habitantes del municipio de Carmen, Campeche, deberán tomar precauciones este jueves 20 de agosto por una suspensión temporal de energía.
Habitantes del municipio de Carmen, Campeche, deberán tomar precauciones este jueves 20 de agosto por una suspensión temporal de energía. / Especial

Habitantes del municipio de Carmen, Campeche, deberán tomar precauciones este jueves 20 de agosto, debido a que la Comisión Federal de Electricidad tiene programada una suspensión temporal del suministro de energía eléctrica que podría extenderse durante ocho horas, como parte de trabajos en su infraestructura. De acuerdo con la información difundida sobre las labores, la interrupción está prevista de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, periodo durante el cual cuadrillas realizarán maniobras en la red eléctrica, contemplando el tendido y tensionado de aproximadamente 1.5 kilómetros de línea, por lo que será necesario interrumpir temporalmente el servicio para efectuar las labores de manera segura.

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¿Dónde suspenderá la CFE la luz en Campeche este jueves 20 de agosto?

​El corte programado para este jueves se concentrará en San Antonio Cárdenas, comunidad perteneciente al municipio de Carmen, por lo que sus habitantes deberán considerar que el suministro podría permanecer suspendido desde las 8:30 hasta las 16:30 horas. A diferencia de la interrupción realizada el martes 18 de agosto, cuando fueron contempladas varias comunidades de la zona, la información disponible para este jueves señala específicamente a San Antonio Cárdenas.

​Durante las aproximadamente ocho horas de trabajos, se recomienda tomar previsiones para conservar alimentos que requieran refrigeración, cargar teléfonos celulares y otros dispositivos, así como desconectar aparatos electrónicos sensibles ante posibles variaciones cuando sea restablecido el suministro.

Habrá otro corte de luz en Campeche el 27 de agosto

​Esta no será la última suspensión prevista durante agosto. Los trabajos continuarán el jueves 27 de agosto, nuevamente en San Antonio Cárdenas y en un horario programado de 8:30 a 16:30 horas, como parte del mismo proyecto de intervención de la infraestructura eléctrica.

​Los habitantes de la comunidad deberán mantenerse atentos ante cualquier modificación en los horarios de los trabajos. En caso de presentarse una interrupción no programada del suministro eléctrico, los usuarios pueden realizar su reporte directamente ante la CFE a través de sus canales oficiales.