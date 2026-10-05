La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa lanza polémico comentario contra Wendy Guevara

Mariana Ochoa se encuentra en el centro de la polémica, luego de coronarse como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pues hizo un fuerte comentario en contra de Wendy Guevara.

Antes de ser anunciada como la ganadora de la temporada, tuvo una charla con Memo Schutz, donde afirmó que estaba nerviosa por saber quién iba a ser el ganador del millonario premio del reality.

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Mariana Ochoa hace polémico comentario sobre Wendy Guevara

En la conversación que tuvieron, la cantante aseguró que en todas las temporadas que han pasado del reality, nunca ha ganado una mujer, pero Memo Shutz, recordó que Wendy Guevara lo había hecho, los que fue respondido por Mariana Ochoa con un polémico comentario.

“Nunca ha ganado una mujer, ese es un punto. A lo que me refería, o sea, Wendy es trans”.

Tras sus polémicas declaraciones, las redes sociales explotaron, aunque la cantante mencionó que antes de entrar al reality, ella había bromeado sobre el tema con Wendy Guevara.

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“Le dijo (Wendy), van a ganar ellas, ellos o esto, o lo que seas, ¿qué le dijo a Kari?”.

Las cosas se pusieron más intensas, luego de que Mariana Ochoa y el resto de los finalistas fueron a la conferencia de prensa del reality, donde la productora Rosa María Noguerón, afirmó que la cantante era la segunda mujer en ganar, tema que fue apoyado por los fans.

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