La leyenda del enano de Uxmal y el misterio detrás de esta historia maya

La leyenda del enano de Uxmal cuenta la historia de un niño nacido de un huevo que, gracias a su origen extraordinario y a una serie de acontecimientos mágicos, llegó a convertirse en rey de Uxmal.

El relato también explica cómo la soberbia del gobernante terminó provocando, según la tradición, la destrucción de la antigua ciudad maya.

La historia comienza en Kabán, donde una vieja con fama de bruja encuentra un pequeño huevo. Después de varias semanas, del huevo nace un niño al que una mujer recién parida ayuda a alimentar.

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El pequeño crece apenas un palmo, pero desarrolla barba y una gran nariz, por lo que la bruja descubre que se trata de un enano y comienza a quererlo aún más.

Un día, mientras la bruja estaba junto al fogón, el enano encontró entre las cenizas un tunkul, instrumento de percusión hecho con un tronco hueco.

Al golpearlo, su sonido se escuchó a gran distancia. La bruja le advirtió que aquel ruido anunciaba acontecimientos que cambiarían el destino de Uxmal.

El rey y sus consejeros conocían la profecía y ordenaron buscar al responsable del sonido. Cuando el enano llegó ante el gobernante, le pidió construir un camino entre Uxmal y Kabán antes de revelar su respuesta.

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Una vez terminado el camino, el enano propuso una prueba: tanto él como el rey debían recibir un golpe de cocoyol, un fruto de hueso extremadamente duro, sobre la cabeza.

El enano soportó el golpe sin morir. Cuando llegó el turno del rey, el primer golpe le causó la muerte. Así, el enano fue proclamado rey de Uxmal.

Antes de morir, la bruja aconsejó al enano gobernar con justicia, escuchar a los demás, no buscar venganza y nunca despreciar a los humildes.

Durante un tiempo siguió sus consejos, pero con los años se volvió tirano y permitió que su orgullo creciera.

Finalmente, ordenó fabricar una estatua de barro que el pueblo comenzó a adorar como un nuevo dios.

Según la leyenda, la creación de aquel dios fue considerada una herejía. Como castigo, los dioses destruyeron Uxmal.

Así termina la leyenda del enano de Uxmal, un relato que combina magia, poder y una advertencia sobre las consecuencias de la soberbia.

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