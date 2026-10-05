Bomberos lograron controlar un incendio en Isla Mujeres; no reportaron lesionados

Un incendio consumió mobiliario de un espacio de 16 metros cuadrados antes del amanecer de este lunes en Isla Mujeres y la oportuna intervención de Bomberos evitó se propagara el fenómeno en demás instalaciones de un inmueble por el aeropuerto, con saldo de daños materiales, confirmó Protección Civil.

Los hechos ocurrieron a las 4:00 horas cuando el personal de la habitación llamó a urgencia y en minutos arribó el equipo de combate para controlar la situación media hora después, conteniendo el fuego a que avanzara en otras habitaciones en arrendamiento para huéspedes.

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Un corto circuito habría generado el siniestro en una habitación de cuatro por cuatro metros, en donde consumió mobiliario y afectó directamente la estructura de ese espacio. Los elementos contraincendios realizaron labores de enfriamiento y revisión del inmueble para descartar riesgos adicionales.

No se ha definido exactamente la causa del incendio, se presume cortocircuito, la evaluación posterior se conocerá esos datos, dijo un funcionario.

Esto ocurre cuando el fin de semana se había quemado parte de un restaurante, sobre el malecón Rueda Medina sur, en Soggy Peso, se pudo contener otro siniestro parecido por la madrugada a otras propiedades, negocios y casas colindantes.