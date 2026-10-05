Suspenden desalojo en Playa del Carmen tras pedir a una menor que abriera la puerta

Una diligencia de desalojo terminó suspendida este lunes en Playa del Carmen, luego de que actuarios ingresaran a una vivienda al pedir a una menor de edad que abriera la puerta para realizar el procedimiento.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Hortensia con avenida Lilis en el fraccionamiento Misión de las Flores de esta ciudad de Playa del Carmen donde comenzaran a retirar pertenencias de la familia que ocupaba la casa en renta.

Noticia Destacada Intento de desalojo en colonia José María Morelos generaría pleito entre particulares; esto es lo que sabemos

De acuerdo con los datos recabados en la escena, al llegar al domicilio los actuarios no habrían notificado personalmente al propietario, aunque el procedimiento legal tendría varios años de antigüedad. En el lugar se encontraba una menor en la puerta de la casa, a quien solicitaron abrir para poder ingresar, aprovechando de su inocencia.

Una vez dentro, comenzaron a sacar algunos objetos, sin embargo, esto provocó indignación de vecinos al ver que sacaban las pertenencias de sus vecinos, a decir de los testigos, el propietario de la casa debió solicitar con anticipación a los ocupantes de la casa a desocupar la propiedad.

Noticia Destacada Adulta mayor denuncia presunto desalojo por parte de su hija en el Barrio Maya de Cancún

Minutos después, los propios actuarios desistieron de continuar con la diligencia, por lo que el desalojo no se concretó.

El caso tiene además un antecedente, donde el supuesto propietario, según la información extraoficial, habría dejado de cubrir durante un largo periodo las obligaciones relacionadas con el inmueble y que tampoco habría acudido a solicitar información sobre la situación jurídica de la propiedad.

La suspensión de la diligencia deja ahora el procedimiento en manos de las instancias correspondientes, que deberán determinar los pasos legales a seguir, en tanto, la familia se quedó en la casa.