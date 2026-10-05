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Yucatán tiene nueva campeona: Kenia May Dzul gana oro en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas

La yucateca consiguió el oro en total y dos platas en arranque y envión durante el Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

5 de oct de 2026

1 min

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Kenia May Dzul levanta 183 kilos y conquista el oro para Yucatán en Tepic
Kenia May Dzul levanta 183 kilos y conquista el oro para Yucatán en Tepic / Especial

La yucateca Kenia May Dzul se proclamó monarca de los 53 kilogramos en el Campeonato Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 que se realiza en Tepic, Nayarit.

La oriunda de Tekax se quedó con un total de tres medallas, se quedó con el metal dorado en la modalidad de total, además de colgarse un par de platas, uno en el arranque y una en el envión en esta competencia que reúne alrededor de 300 atletas de 22 países.

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Kenia se quedó con el sitio de honor en el pódium en la suma de las dos modalidades al concluir con marca de 183 kilogramos, en el segundo sitio quedó la gringa Jade Morales (180) y la tercera posición fue para la chilena Sofía Quiroz (162).

La yuca comenzó la competencia con 79 kilos en la modalidad de arranque, los cuales no pudo lograr por lo que en su segundo intento lo repitió para conseguirlo; en su tercera oportunidad logró los 82.

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En el envión, la boxita pidió 98 kilos en su primera oportunidad lo cual consiguió sin problemas, en el segundo hizo los 101 que logró, en su tercer intento fue por los 104 pero no pudo lograrlo.

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