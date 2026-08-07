Inician los trabajos de deslinde del fundo legal del Ejido de Calkiní en Campeche

El comisario ejidal José Guadalupe Huchin Uc junto con los ejidatarios dieron el banderazo para el deslinde del fondo legal del ejido y la zona urbana, y así verificar en qué lugar están establecido algunas empresas que se niegan a aceptar que están dentro del ejido y a través de estas medidas se busca legalizar lo que le corresponde al ejido y al municipio, donde incluso algunas viviendas deben pagar catastro, pero en la comisaria ejidal.

El comisario ejidal aseguro que estos trabajos se pasaron en la asamblea donde los ejidatarios votaron a favor, para que se lleve a cabo tendrán una duración aproximada de un mes por lo que se espera que las familias que están establecidos en el ejido permitan que los trabajos se lleven a cabo de manera pacífica.

Aseguró que no se verán afectados por lo que después de las mediciones se determinaran algunas situaciones, así como de los comercios que están establecidos dentro del ejido y tendrán que pagar derecho de piso a pesar de que hayan adquirido la propiedad de cualquier particular.

El encargado de realizar las medidas es el ingeniero Manuel Colli Uc, quien dijo que las mediciones se están realizando a través del plano ejidal y están iniciando de las vías férreas hasta la salida de la ciudad, en donde se están verificando estas medidas y definir con precisión los límites entre el fondo legal del ejido y la zona urbana.

Noticia Destacada Llamada anónima provoca intenso operativo en Calkiní que deja tres detenidos

El comisario ejidal José Guadalupe Huchín Uc, acompañado de ejidatarios, dio el banderazo de inicio a los trabajos de deslinde que permitirán determinar la ubicación legal de diversos predios, viviendas y empresas establecidas en el municipio.

El comisario agregó que, una vez concluidas las mediciones, se determinarán diversas situaciones relacionadas con viviendas y establecimientos comerciales ubicados dentro del ejido. Explicó que algunos negocios podrían estar obligados a cubrir los derechos correspondientes al ejido, independientemente de que hayan adquirido sus propiedades mediante particulares.

Las autoridades ejidales señalaron que el propósito principal de este proceso es generar certeza jurídica sobre los límites del ejido y la zona urbana, además de fortalecer el orden territorial en beneficio de los ejidatarios y de la población de Calkiní.