Urgen vista del INAH en Tankuché, Calkiní

La feligresía de la comunidad de Tankuché hizo un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que acudan a verificar las condiciones del techo de la parroquia, pues aseguran que está a punto del colapso debido a las pésimas condiciones en que se encuentra.

Lo anterior lo dieron a conocer José Julio Suárez y Nicolasa Dzib, quienes coincidieron que “es un peligro para quienes asisten todos los domingos a misa y tienen que subir al segundo piso del antiguo edificio, el cual se habilitó como la capilla de la Virgen del Carmen”, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que realicen estudios y determinen el grado de daños que presenta la estructura.

Los pobladores destacaron que, para evitar posibles accidentes, se organizaron para poner puntales y así evitar colapsos.

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Mencionaron que ya han hecho algunas remodelaciones, pero el edificio es muy grande y la pequeña comunidad no puede realizar toda la restauración, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades para que se hagan los trabajos necesarios después de una evaluación técnica del lugar.

Por su parte, algunos historiadores señalaron que este templo forma parte de la identidad cultural del Camino Real y posee un alto valor arquitectónico que data de la época colonial. Advirtieron que la pérdida de elementos originales de la estructura no solo borraría parte del legado histórico de Campeche, sino que también afectaría el turismo religioso que sustenta a varias familias de la localidad.

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Los coordinadores de la iglesia adelantaron que iniciarán una colecta comunitaria y diversas actividades para recaudar fondos de emergencia. Sin embargo, reiteraron que cualquier intervención mayor requiere la autorización y supervisión directa del INAH.

Finalmente, la comunidad espera que la solicitud sea escuchada y que se realice una valoración profesional antes de que el deterioro de la estructura pueda ocasionar un accid