Violento choque entre un mototaxi y automóvil deja a cuatro personas graves en Playa del Carmen

Cuatro personas resultaron gravemente lesionadas, entre ellas el conductor de un mototaxi que permanece en estado crítico, luego de registrarse un fuerte accidente en el cruce de Paseo Central y avenida 125, en las inmediaciones de la colonia Cruz de Servicio.

El percance ocurrió cuando un mototaxi perteneciente al sindicato de la CROM, marcado con el número económico 250, circulaba sobre Paseo Central con dirección de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la avenida 125, presuntamente el operador no respetó la señal de alto, por lo que fue impactado por un Volkswagen Jetta de color rojo que avanzaba de sur a norte y aparentemente contaba con preferencia de paso.

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El encontronazo fue de gran magnitud. El mototaxi salió proyectado varios metros y terminó volcado sobre el pavimento, mientras que la estructura de la unidad quedó severamente dañada. El parabrisas se rompió, la lona terminó desprendida y los tres ocupantes fueron expulsados tras el impacto.

Entre los lesionados se encontraba el joven conductor, quien debido a la gravedad de sus heridas sufrió un paro respiratorio en plena vía pública. En esos momentos, una enfermera que pasaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, acción que permitió mantenerlo con vida hasta la llegada de los cuerpos de emergencia.

El conductor quedó atrapado dentro del Volkswagen Jetta como consecuencia de la fuerza del impacto / Especial

Posteriormente arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes estabilizaron a los afectados y determinaron que el conductor del mototaxi debía ser trasladado de manera inmediata a un hospital bajo código rojo, debido a que su estado de salud era crítico.

Los dos pasajeros que viajaban en el mototaxi también sufrieron lesiones de consideración y fueron canalizados para recibir atención médica.

En el automóvil particular viajaba el otro involucrado, quien quedó atrapado dentro del Volkswagen Jetta como consecuencia de la fuerza del impacto. Las bolsas de aire se activaron y el frente de la unidad quedó severamente dañado. Personal de Protección Civil utilizó equipo especializado para realizar las maniobras de extracción y finalmente logró liberarlo.

El automovilista también presentó lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y, junto con Protección Civil, realizaron el acordonamiento de la zona y el cierre temporal de la circulación. Peritos en vialidad llevaron a cabo el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas mediante grúas y trasladadas al corralón municipal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.