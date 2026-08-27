CFE anuncia apagón de más de 7 horas este 28 de agosto: revisa horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 28 de agosto realizará un corte programado de energía eléctrica que se extenderá por más de siete horas, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La suspensión será temporal y tiene como objetivo permitir intervenciones en la infraestructura eléctrica. Por ello, la CFE recomendó a los usuarios tomar previsiones durante la jornada y proteger aparatos electrónicos ante posibles variaciones de voltaje cuando el servicio sea restablecido.

El suministro podría regresar antes del horario previsto si los trabajos concluyen con anticipación, aunque el restablecimiento también puede realizarse de forma gradual.

¿Dónde será el apagón de la CFE este 28 de agosto?

Las comunidades afectadas se encuentran en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la información difundida, el corte alcanzará a usuarios de Miahuatlán, San Juan y Tlazoquitipa, en el municipio de Metztitlán.

La interrupción responde a labores programadas de mantenimiento y mejora en la red eléctrica de la zona.

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¿A qué hora inicia y termina el corte de luz?

La suspensión del servicio está programada para comenzar a las 10:30 horas del viernes 28 de agosto y concluir alrededor de las 18:00 horas.

Esto representa un periodo aproximado de siete horas y media sin electricidad para las comunidades incluidas en el aviso.

Una vez concluidas las labores, la energía será restablecida. Si las maniobras terminan antes del horario estimado, el servicio podría regresar sin previo aviso.

¿Qué hacer antes y durante el apagón?

La principal recomendación es desconectar aparatos eléctricos y electrónicos antes o al momento de iniciar el corte.

Esto puede ayudar a proteger televisores, computadoras, refrigeradores y otros equipos frente a posibles variaciones cuando vuelva la corriente.

También se recomienda mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas, así como organizar con anticipación actividades que requieran electricidad.

Cuando el suministro sea restablecido, es conveniente esperar algunos minutos antes de volver a conectar los equipos de mayor consumo.

Si después de las 18:00 horas el servicio no se normaliza, los usuarios podrán reportar la situación a través de los canales de atención de la CFE.

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