Atropellan a mujer que viajaba en motocicleta sobre la carretera Bacalar-Xul-Há de Quintana Roo

Una mujer resultó lesionada este día luego de ser atropellada, presuntamente, por un vehículo que hasta el momento no ha sido identificado, mientras se desplazaba en motocicleta sobre el tramo carretero que conecta la localidad de Bacalar con la comunidad de Xul-Há.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue dado a conocer a través de una llamada de auxilio recibida en los sistemas de emergencia, la cual alertó a cuerpos de paramédicos y a rescatistas de la agrupación Rescate Rino sobre la presencia de una persona del sexo femenino tendida sobre la carpeta asfáltica, en circunstancias que hacían presumir que había sido impactada por un automotor que, aparentemente, no se detuvo para auxiliarla ni para responder por los hechos.

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Al arribo de los equipos de auxilio al punto señalado, se confirmó la presencia de la mujer, quien presentaba lesiones derivadas del probable atropellamiento y se encontraba sobre la vía en un estado que requirió atención médica inmediata por parte del personal paramédico movilizado hasta el lugar. Los rescatistas procedieron a valorar su condición física antes de definir el protocolo de traslado correspondiente hacia alguna unidad médica de la región.

Autoridades fueron notificadas del hecho para que acudieran al punto exacto sobre la carretera Bacalar-Xul-Há, con el objetivo de acordonar la zona, recabar evidencia e iniciar las indagatorias que permitan identificar al probable responsable del atropellamiento, así como establecer la mecánica precisa de los hechos.