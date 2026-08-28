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La Fatshionista causa polémica en redes sociales al revelar que usa Ozempic

La influencer siembre ha estado a favor de la diversidad de cuerpos en las redes sociales.

Por Redacción Por Esto!

28 de ago de 2026

1 min

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La Fatshionista causa polémica en redes sociales al revelar que usa Ozempic
La Fatshionista causa polémica en redes sociales al revelar que usa Ozempic / Instagram:lafatshionista

En los últimos días, Priscila Arias, conocida en las redes sociales como ‘La Fatshionista’ causó gran revuelo después de que reveló que actualmente está usando Ozempic, esto como parte de sus tratamientos médicos.

Este hecho habría generado un sinfín de comentarios entre los usuarios, pues unos años atrás, la creadora de contenido criticó mucho este método, el cual es usado por muchas personas para poder bajar de peso.

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‘La Fatshionista’ ha causado polémica en redes sociales

Algunos internautas han afirmado que su revelación, va completamente en contra del discurso que ha manejado por muchos años, mientras otros apoyan que cambie de opinión, pero consideran que debe dejar de defender la diversidad de cuerpos.

Sin embargo, las redes sociales no tomaron a bien esto y ha comenzado a circular la frase: “Otra gorda que nos mintió”, la cual ha tomado fuerza en las plataformas digitales.

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Por su parte, la creadora de contenido aseguró que el uso de ese medicamento es por temas relacionados con su salud, y no deben pensar que solamente lo está usando para poder bajar de peso, sino como parte de una decisión personal relacionada con su bienestar.

Todo parece indicar que las cosas para la creadora de contenido han cambiado y ahora reconoce que antes simplemente lo criticaba. Y es que, todo esto viene a raíz de que ‘La Fatshionista’, construyó su contenido alrededor de la aceptación corporal y la crítica a los estándares de belleza.

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