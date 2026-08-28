La Fatshionista causa polémica en redes sociales al revelar que usa Ozempic

En los últimos días, Priscila Arias, conocida en las redes sociales como ‘La Fatshionista’ causó gran revuelo después de que reveló que actualmente está usando Ozempic, esto como parte de sus tratamientos médicos.

Este hecho habría generado un sinfín de comentarios entre los usuarios, pues unos años atrás, la creadora de contenido criticó mucho este método, el cual es usado por muchas personas para poder bajar de peso.

Noticia Destacada Yeri Mua defiende a Ese Pérez y le manda mensaje de apoyo hasta el Exilio de LCDLFM

‘La Fatshionista’ ha causado polémica en redes sociales

Algunos internautas han afirmado que su revelación, va completamente en contra del discurso que ha manejado por muchos años, mientras otros apoyan que cambie de opinión, pero consideran que debe dejar de defender la diversidad de cuerpos.

Sin embargo, las redes sociales no tomaron a bien esto y ha comenzado a circular la frase: “Otra gorda que nos mintió”, la cual ha tomado fuerza en las plataformas digitales.

Noticia Destacada Poncho de Nigris propone pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale

Por su parte, la creadora de contenido aseguró que el uso de ese medicamento es por temas relacionados con su salud, y no deben pensar que solamente lo está usando para poder bajar de peso, sino como parte de una decisión personal relacionada con su bienestar.

Todo parece indicar que las cosas para la creadora de contenido han cambiado y ahora reconoce que antes simplemente lo criticaba. Y es que, todo esto viene a raíz de que ‘La Fatshionista’, construyó su contenido alrededor de la aceptación corporal y la crítica a los estándares de belleza.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal