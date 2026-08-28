Tractocamión impacta y arrastra varios metros a un automóvil en Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales dejó una colisión entre un automóvil particular y un tractocamión que se dirigía hacia el Puente El Zacatal, registrada sobre la avenida 10 de Julio, en la colonia Benito Juárez.

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El percance ocurrió a la altura de la calle 17-C, donde se vieron involucrados un automóvil Chevrolet de color gris, con placas de circulación DJD-105-C del estado de Campeche, y un tractocamión International, con placas 69-AV-5B de carga federal.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambas unidades circulaban por la citada avenida cuando, por causas que serían determinadas mediante los peritajes correspondientes, el tractocamión habría impactado el costado izquierdo del automóvil particular.

Debido a la fuerza del impacto, el vehículo compacto fue desplazado y arrastrado varios metros, quedando con daños considerables en uno de sus costados. La escena generó expectación entre los automovilistas que transitaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Los conductores permanecieron en el sitio a la espera de la llegada de sus respectivas compañías aseguradoras y de los peritos de Tránsito, quienes se encargarían de realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer el deslinde de responsabilidades.

Mientras se efectuaban estas labores, los vehículos permanecieron en la zona, generando algunas afectaciones a la circulación sobre esta importante vialidad.

JGH