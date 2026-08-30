Vendedor de dulces se desploma en Playa Norte y moviliza a cuerpos de emergencia

Una movilización de cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública se registró la noche de este sábado sobre el malecón costero de Playa Norte, luego de que ciudadanos solicitaran apoyo para un joven vendedor de dulces que presuntamente había sufrido un problema de salud.

El reporte se generó a la altura de la entrada de la palapa de Pemex, donde testigos observaron al joven tendido sobre una de las jardineras, por lo que dieron aviso a las autoridades.

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Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes localizaron al joven junto a su cajón de dulces y golosinas, productos que comercializa habitualmente en ese sector.

El vendedor fue identificado como Martín Hernández Ramírez, originario de Chamula, Chiapas, quien explicó a los paramédicos que mientras se encontraba trabajando, algunas personas se acercaron para ofrecerle unas bebidas. Según relató, habría consumido dos tragos de una bebida que identificó como Black & White.

Posteriormente, al retirarse del lugar, comenzó a sentirse mal y presentó dificultad para mantenerse de pie, señalando que sus piernas aparentemente no le respondían, situación que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Ante el reporte de un posible infarto, los paramédicos realizaron una valoración y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Afortunadamente, tras recibir los primeros auxilios, el joven logró estabilizarse.

Luego de permanecer bajo observación durante algunos minutos, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que el vendedor pudo incorporarse por sus propios medios y continuar su camino. La situación quedó finalmente bajo control, sin que se reportaran mayores complicaciones